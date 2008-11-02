Группа компаний "Агропросперис" вкладывает $8 млн. в перевозку зерна

Украинская дочка американской NCH Capital купит 200 вагонов за $8 млн. для перевозки украинского зерна, что позволит решить проблему нехватки зерновозов "Укрзализныци".
Генеральный директор группы "Агропросперис", Игорь Осьмачко, рассказал, что после возникновения в прошлом году вопроса о наличии вагонов, группа приняла решение инвестировать $8 млн. в закупку 200 вагонов для собственных потребностей. В нынешнем году было решено дозакупить еще 200 вагонов.
Игорь Осьмачко отметил, что "Агропросперис" ежегодно увеличивает инвестиции, в частности, они касаются агропроизводства и логистики. Группа закупает агротехнику, баржи, вагоны, грузовой и легковой автотранспорт; модернизирует и развивает инфраструктуру.
Группа компаний "Агропросперис" контролируется группой фондов под управлением американской NCH Capital, бенефициарами которой являются Джордж Рор и Морис Табасиник.
ГК "Агропросперису" принадлежит второй по размеру земельный банк в Украине после "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Земельный банк "Агропросперис" достигает 430 тыс. га, а общие мощности по хранению зерновых – 800 тыс. тонн.
Группа занимается выращиванием и поставкой на экспорт более 2,5 млн. тонн зерновых и масличных культур ежегодно.
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