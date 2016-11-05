Стартап Propy привлек на ICO 16 миллионов долларов в криптовалюте

Платформа Propy за 1 месяц ICO получила более 16 миллионов долларов инвестиций в криптовалюте
Платформа Propy на блокчейне регистрации сделок по покупке земли провела токенсейл начатый 15 августа и завершенный 15 сентября. За время проведения сбора средств компании удалось привлечь криптовалюту продам свои токены на сумму эквивалентную 16 миллионам долларов.
Руководитель CEO платформы Propy рассказала, что за 1 месяц удалось продать 16 миллионов PRO, по курсу 1 токен = 1 доллару США. Из за падения курса самых популярных криптовалют они потеряли 2 миллиона и сейчас их капитал составляет 14 миллионов долларов.
Таким стартапом представители Propy хотят обуздать дикие криптовалюты и внедрить их как платежное средство в рынок недвижимости. Это только начало, далее идет самое сложное, а именно разработка продукта и продажи на платформе.
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По материалам forklog.com