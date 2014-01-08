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Invest Broker - https://invest-broker24.ru/

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:58
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 377
Благодарностей: 51
УГ: 11
КП: 0.000
Invest Broker - https://invest-broker24.ru/
Я не админ/владелец проекта, "Invest Broker" добавлен на мониторинг

Старт: 09.02.17



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Описание:
Цитата:
Invest Broker — Данный проект не предъявляет Вам каких-либо требований и условий, схема заработка проста и понятна даже новичкам. Все что Вам нужно сделать чтобы стать участником - это создать новый вклад на удобную для Вас сумму и по истечении срока Ваш вклад увеличится! Проекту идёт 10% от общего пополнения.
Инвестиционные планы:

Проект старается приносить доход до 2,5% в день.

Платёжные системы:
-Payeer
-PerfectMoney
-QIWI
-ЯндексДеньги

Мин/Макс вклад:

1$ / 1.125 $

Реферальная система многоуровневая:

7% - 3% - 2% - 1%

Выплаты: инстант

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

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Imperio вне форума  
Старый Сегодня, 00:03
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,278
Благодарностей: 3,215
УГ: 118
КП: 0.032
подарки
Re: Invest Broker - https://invest-broker24.ru/
Цитата:
Сообщение от Imperio Посмотреть сообщение
Старт: 09.02.17
Зачем этот шлак на форуме, помоему он и без форума себя неплохо чувствует

Стата порадовала, вложено 10 касиков а выведено 12, админ себе в убыток работает, все для людей

http://mmgp.ru/showthread.php?t=534007 Что то с июля месяца ничего не поменялось особо
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Последний раз редактировалось Millioner2014; Сегодня в 00:09.
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 00:41
#3
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 1,578
УГ: 1
КП: 0.172
подарки
Re: Invest Broker - https://invest-broker24.ru/
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
все для людей
ну он же -


Цитата:
Сообщение от Imperio Посмотреть сообщение
старается приносить доход до 2,5% в день.
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Rbk7 на форуме  
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