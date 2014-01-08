Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 01:19
Вчера, 23:58
#
1
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 377
Благодарностей: 51
УГ: 11
Invest Broker - https://invest-broker24.ru/
Я не админ/владелец проекта, "
Invest Broker" добавлен на мониторинг
Старт: 09.02.17
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Описание:
Цитата:
Invest Broker — Данный проект не предъявляет Вам каких-либо требований и условий, схема заработка проста и понятна даже новичкам. Все что Вам нужно сделать чтобы стать участником - это создать новый вклад на удобную для Вас сумму и по истечении срока Ваш вклад увеличится! Проекту идёт 10% от общего пополнения.
Инвестиционные планы:
Проект старается приносить доход до 2,5% в день.
Платёжные системы:
-
Payeer
-
PerfectMoney
-
QIWI
-
ЯндексДеньги
Мин/Макс вклад:
1$ / 1.125 $
Реферальная система многоуровневая:
7% - 3% - 2% - 1%
Выплаты:
инстант
Тех. часть:
SSL, DDoS
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Наш депозит:
Сегодня, 00:03
#
2
Топ Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,278
Благодарностей: 3,215
УГ: 118
Re: Invest Broker - https://invest-broker24.ru/
Цитата:
Сообщение от
Imperio
Старт: 09.02.17
Зачем этот шлак на форуме, помоему он и без форума себя неплохо чувствует
Стата порадовала, вложено 10 касиков а выведено 12, админ себе в убыток работает, все для людей
http://mmgp.ru/showthread.php?t=534007
Что то с июля месяца ничего не поменялось особо
Последний раз редактировалось Millioner2014; Сегодня в
00:09.
Сегодня, 00:41
#
3
Мастер
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 6,970
Благодарностей: 1,578
УГ: 1
подарки
Re: Invest Broker - https://invest-broker24.ru/
Цитата:
Сообщение от
Millioner2014
все для людей
ну он же -
Цитата:
Сообщение от
Imperio
старается приносить доход до 2,5% в день.
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Сегодня, 01:19