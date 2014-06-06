ГераЯ Премиум



Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 2,965 Благодарностей: 1,579 УГ: 0 КП: 0.326 подарки

Что нужно знать о выборе криптовалютной биржи?

что нужно учитывать при выборе криптобиржи, на какие особенности необходимо обращать внимание, ведь изначально лучше сделать правильный выбор, чтоб в дальнейшем не сожалеть и не искать замену.



Основные моменты выбора

С каждым годом количество площадок, где можно торговать криптовалютами все растет. И если вы тесно связали свою инвестиционную деятельность с криптовалютой, то рано или поздно вам придется задуматься о том, чтоб выбрать крипто биржу, для того чтоб обменять определенную криптовалюту на другую, либо на стандартную. Причем все они довольно различны, одни отличаются интерфейсом, другие количеством инструментов, третьи гораздо больше по оборотам (например, все обороты видны на coinhills.com, как и, впрочем, инструменты для торговли и их количество), четвертые – специализируются больше на новых токенах, а еще есть те, что предлагают повышенные меры безопасности или большой выбор различных инструментов для графического и технического прогнозирования поведения криптовалюты.





Вариантов масса, как среди обычных крипто бирж, так и среди централизованных, и инвестору нужно все их знать, чтоб осуществить верный выбор, ведь деньги доверяются через третью сторону.



Все криптовалютные биржи в свою очередь можно условно поделить на 2 вида, из которых инвестор и будет выбирать для себя лучшую:



- платформа, где можно цифровые валюты обменять на мировые деньги;

- платформа, где возможен обмен цифровой криптовалюты только на цифровую криптовалюту.



Критерии выбора





Первое на что необходимо обратить внимание это то, чем, как правило, различаются биржи и подобрать себе наиболее удобный вариант, исходя из индивидуальных предпочтений и образа торговли.



Основные критерии выбора должны касаться следующих характеристик:



1) Отзывы и репутация- прежде чем инвестировать не поленитесь и перешерстите информацию о ней в интернете, либо на форумах, что она из себя представляет, как выводит и прочие нюансы.



2) Обратите внимание на издержки при переводах и выводах, в свете возросших комиссий на некоторых биржах этот критерий оценки может быть весьма актуальным для начинающего инвестора (комиссионное вознаграждение, как правило, составляет около 0,2%). Все данные о комиссиях вы можете найти на сайте биржи и вам сначала надо разобрать в том, сколько с вас будут взымать, так как комиссии везде различаются и встречаются скрытые платежи.



3) Количество представленных инструментов для торговли, это могут быть криптовалюты из топовой десятки, так и малоизвестные альткоины, первые отличаются высокой ликвидностью, вторые высокой волатильностью.



4) Инвестор должен знать, какой валютой он собирается торговать и выбирать площадку из своих предпочтений.



5) Объемы торгов - чем больше объем торгов, тем ликвиднее площадка и тем с большей вероятностью, вы можете купить или продать ту валюту, что вам необходима.



6) Варианты ввода/вывода и суммы – обратите внимание, в чем предлагают вам вводить и выводить средства, высоколиквидные биржи обычно предлагают много методов платежей, но при этом существуют и такие, что осуществляют ввод и вывод только в криптовалютах. Если есть ограничения по выводам, то для вас это может составить проблему. Также расплата с помощью кредитной картой это сразу автоматическое повышение издержек, так и банковский перевод потребует большего количества времени для проведения операции.



7) Быстрота проведения транзакций, имеет ли место затягивание.



8) Курс обмена - обратите внимание на курс обмена, возможно он вам будет не выгоден, даже если подходит изначально платформа.



9) Требования к пользователям, например верификация – есть биржи, что разрешают не верифицированным пользователям торговать без удостоверения личности, тогда как существуют и такие, что предъявляют повышенные требования к новым клиентам, например подобное на бирже Kraken. Но подобные сложности для клиента делают биржу более безопасной от различных видов мошенничества.



10) Страна расположения - некоторые даже очень привлекательные площадки могут не пускать на свою территорию пользователей из других стран (это касается в первую очередь японских и корейских площадок).



11) Интерфейс – просто необходимо просмотреть, а удобно ли вам использовать эту платформу, все ли понятно.



12) Прочие критерии выбора - наличие статистических данных, инструментов анализа и прогнозирования и т.д.



Если вы смогли пройтись по представленным критериям выше, и ответить для себя по всем этим пунктам, то в таком случае, вы уже сможете сориентироваться по условиям, что предлагает вам каждая выбранная вами площадка для торговли или обмена. И скорее всего вы сделаете правильный выбор.



А по каким критериям вы ориентировались, возможно есть еще какие-то, о которых тут не было упомянуто?





Автор: ГераЯ

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https://text.ru/spelling/59bd79e173a1d Для того чтоб купить или продать любую валюту в основном используются специальные биржи, не исключение и составляют криптовалюты – вся торговля проходит на криптобиржах - здесь можно покупать, продавать или просто обменивать одни криптовалюты на другие, либо на обычные валюты, что ходят по всему миру. На первый взгляд кажется, что выбрать криптобиржу не сложно, но при выборе есть свои нюансы, что нужно учитывать, так как у каждой биржи есть и преимущества и недостатки, что не каждый можно учесть. А бирж много: спрос рождает предложение. Итак,, ведь изначально лучше сделать правильный выбор, чтоб в дальнейшем не сожалеть и не искать замену.С каждым годом количество площадок, где можно торговать криптовалютами все растет.Причем все они довольно различны, одни отличаются интерфейсом, другие количеством инструментов, третьи гораздо больше по оборотам (например, все обороты видны на coinhills.com, как и, впрочем, инструменты для торговли и их количество), четвертые – специализируются больше на новых токенах, а еще есть те, что предлагают повышенные меры безопасности или большой выбор различных инструментов для графического и технического прогнозирования поведения криптовалюты.Кроме того, инвесторы могут не ограничиваться одной криптобиржей, отдельные биржи могут выбираться для ежедневной торговли, отдельные для высокорисковой торговли новыми токенами или просто для закупки на длительный период альткоинов. Выбор может быть также из соображений безопасности, тем более на данный момент проблема с децентрализованным управлением своими средствами, без третьей стороны это практически не возможно., из которых инвестор и будет выбирать для себя лучшую:- платформа, где можно цифровые валюты обменять на мировые деньги;- платформа, где возможен обмен цифровой криптовалюты только на цифровую криптовалюту.Первое на что необходимо обратить внимание это то, чем, как правило, различаются биржи и подобрать себе наиболее удобный вариант, исходя из индивидуальных предпочтений и образа торговли.должны касаться следующих характеристик:1)- прежде чем инвестировать не поленитесь и перешерстите информацию о ней в интернете, либо на форумах, что она из себя представляет, как выводит и прочие нюансы.2), в свете возросших комиссий на некоторых биржах этот критерий оценки может быть весьма актуальным для начинающего инвестора (комиссионное вознаграждение, как правило, составляет около 0,2%). Все данные о комиссиях вы можете найти на сайте биржи и вам сначала надо разобрать в том, сколько с вас будут взымать, так как комиссии везде различаются и встречаются скрытые платежи.3), это могут быть криптовалюты из топовой десятки, так и малоизвестные альткоины, первые отличаются высокой ликвидностью, вторые высокой волатильностью.4) Инвестор должен знать, какой валютой он собирается торговать и выбирать площадку из своих предпочтений.5)- чем больше объем торгов, тем ликвиднее площадка и тем с большей вероятностью, вы можете купить или продать ту валюту, что вам необходима.6)– обратите внимание, в чем предлагают вам вводить и выводить средства, высоколиквидные биржи обычно предлагают много методов платежей, но при этом существуют и такие, что осуществляют ввод и вывод только в криптовалютах. Если есть ограничения по выводам, то для вас это может составить проблему. Также расплата с помощью кредитной картой это сразу автоматическое повышение издержек, так и банковский перевод потребует большего количества времени для проведения операции.7), имеет ли место затягивание.8)- обратите внимание на курс обмена, возможно он вам будет не выгоден, даже если подходит изначально платформа.9), например верификация – есть биржи, что разрешают не верифицированным пользователям торговать без удостоверения личности, тогда как существуют и такие, что предъявляют повышенные требования к новым клиентам, например подобное на бирже Kraken. Но подобные сложности для клиента делают биржу более безопасной от различных видов мошенничества.10)- некоторые даже очень привлекательные площадки могут не пускать на свою территорию пользователей из других стран (это касается в первую очередь японских и корейских площадок).11)– просто необходимо просмотреть, а удобно ли вам использовать эту платформу, все ли понятно.12) Прочие критерии выбора -и т.д.Если вы смогли пройтись по представленным критериям выше, и ответить для себя по всем этим пунктам, то в таком случае, вы уже сможете сориентироваться по условиям, что предлагает вам каждая выбранная вами площадка для торговли или обмена. И скорее всего вы сделаете правильный выбор., возможно есть еще какие-то, о которых тут не было упомянуто?

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