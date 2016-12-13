Гипермаркет аренды недвижимости интернет-сервис

«Гипермаркет Аренды Недвижимости» - это интернет-сервис, который будет помогать людям решать любые вопросы, связанные с арендой недвижимости в широком спектре услуг за считанные минуты. А нам, тем, кто его создаст, подарит источник неиссякаемого и постоянно растущего дохода.
Сегодня у каждого из нас есть уникальная возможность стать Совладельцем этого масштабного интернет-сервиса, которым будут пользоваться миллионы людей! Только поинтересуйтесь, сколько зарабатывают владельцы популярных и прибыльных информационных площадок, поисковых служб или видеохостингов.
Стать их Совладельцем сегодня нельзя. Но есть другое предложение. Вы можете иметь долю простого и удобного, полезного и прибыльного интернет-сервиса «Гипермаркет Аренды Недвижимости
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Регистрация в качестве Совладельца открыта на сайте: openi.ru/openh 👈 Сегодня в проекте уже более 6000 человек, а сумма вложений свыше 75 млн. рублей! Подключайтесь, количество мест ограничено и с каждым днём их становится меньше. Дата запуска сервиса: 2018 год.