В новый бета-релиз Copay добавлена поддержка Bitcoin Cash

Компания BitPay сообщила, что в новом бета-релизе кошелька Copay появилась возможность совершения операций с Bitcoin Cash.
Как отмечается в блоге компании, с момента хардфорка Bitcoin Cash служба поддержки получала регулярные запросы на добавление новой монеты.
Цитата:
|
«С этим бета-релизом мы даем вам свободу выбора или возможность использовать как BCH, так и BTC», —
говорится в заявлении.
Для создания кошелька Bitcoin Cash в Copay пользователю необходимо проделать четыре простых действия:
- Пройти в раздел «Settings»
- Активировать опцию «Bitcoin Cash Support»
- Создать новый кошелек
- Выбрать «Chain: BCH»
В случае, если пользователь имел биткоины на своем кошельке Copay до разделения сети, соответствующее количество монет BCH должно автоматически отразиться в новом кошельке.
Напомним, совместный релиз биткоин-кошельков BitPay и Copay состоялся в марте этого года. Позже компания стала активно поддерживать решение SegWit2x, и на определенном этапе вызвала недовольство части сообщества, рекомендовав перед активацией протокола Segregated Witness в прошлом месяце обновиться до клиента BTC1 (то есть SegWit2x), хотя никакой необходимости в этом не присутствовало.