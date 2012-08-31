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В новый бета-релиз Copay добавлена поддержка Bitcoin Cash

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В новый бета-релиз Copay добавлена поддержка Bitcoin Cash
Компания BitPay сообщила, что в новом бета-релизе кошелька Copay появилась возможность совершения операций с Bitcoin Cash.

Как отмечается в блоге компании, с момента хардфорка Bitcoin Cash служба поддержки получала регулярные запросы на добавление новой монеты.

Цитата:
«С этим бета-релизом мы даем вам свободу выбора или возможность использовать как BCH, так и BTC», —
говорится в заявлении.

Для создания кошелька Bitcoin Cash в Copay пользователю необходимо проделать четыре простых действия:
  1. Пройти в раздел «Settings»
  2. Активировать опцию «Bitcoin Cash Support»
  3. Создать новый кошелек
  4. Выбрать «Chain: BCH»


В случае, если пользователь имел биткоины на своем кошельке Copay до разделения сети, соответствующее количество монет BCH должно автоматически отразиться в новом кошельке.

Напомним, совместный релиз биткоин-кошельков BitPay и Copay состоялся в марте этого года. Позже компания стала активно поддерживать решение SegWit2x, и на определенном этапе вызвала недовольство части сообщества, рекомендовав перед активацией протокола Segregated Witness в прошлом месяце обновиться до клиента BTC1 (то есть SegWit2x), хотя никакой необходимости в этом не присутствовало.

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Анна Чернобай вне форума  
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