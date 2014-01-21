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Phoyamine - Phoyamine.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Компания COIN VALLEY
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Старый Сегодня, 21:50
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 9,213
Благодарностей: 1,719
УГ: 21
КП: 0.000
Phoyamine - Phoyamine.com
Я не являюсь администратором данного проекта !



Старт: Sep 17, 2017

проект: Phoyamine Limited

Создайте свое будущее с помощью Phoyamine
Цитата:
Phoyamine Limited использует профессиональное алгоритмическое торговое решение для поддержки автоматизированной торговли Bitcoin. Блокировка и криптовыделения - это самая горячая тема в этом году. Многие банки уже создают службы на основе блок-чейнгов и используют криптово-валютные средства для межбанковских расчетов. Также появились первые хедж-фонды, основанные на блокнонном / криптовалютном режиме.
Единственное, чего не хватало, - это алгоритмическое торговое программное обеспечение институционального уровня, которое позволяет торговать криптотерминами на полностью автоматизированной количественной основе.
Но это изменилось теперь через наше программное обеспечение. Инвесторы могут инвестировать, выбирая определенный план, который поможет нам привлечь капитал для нашей торговли, а взамен они получат определенный интерес, как указано в их планах. Все это автоматизировано, поэтому вам не нужно беспокоиться о своих средствах. Мы здесь, чтобы сделать лучшее будущее. Инвестируйте и зарабатывайте с нами
Инвестиционные планы
Цитата:
ETHEREUM PLAN - 10% DAILY FOR 12 DAYS - MINIMUM 0.01 BTC

BITCOIN PLAN - 0.2% HOURLY FOR LIFETIME - MINIMUM 0.015 BTC


+ Особенность:
Цитата:
~ Минимальный депозит: 0.01 BTC / Ultimates
~ Принимает: BitCoin
~ Выплаты: Instant
~ Реф. программа: 5%-2%-1%-0.5%-0.5%
~ DDoS защита: GENIUS-SECURITY-LTD
Goldcoder's License Script
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
phoyamine.com - Licensed
+ Кто является доменом
Цитата:
Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM
NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM
NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Dates Created on 2017-08-26 - Expires on 2018-08-26 - Updated on 2017-08-26
IP Address 185.186.52.97 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd
+ Сертификация SSL:
Цитата:
phoyamine.com resolves to 185.186.52.97
Server Type: NGUARDX
The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 360 days.
The hostname (phoyamine.com) is correctly listed in the certificate.

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Мой депозит!
Цитата:
https://blockchain.info/tx/57fd6e997...8c27857e926c69
__________________
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Посетите мой сайт - http://pbhyips.info/
Последний раз редактировалось leenguyen01; Сегодня в 21:58.
leenguyen01 на форуме  
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