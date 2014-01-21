Phoyamine - Phoyamine.com

Phoyamine Limited использует профессиональное алгоритмическое торговое решение для поддержки автоматизированной торговли Bitcoin. Блокировка и криптовыделения - это самая горячая тема в этом году. Многие банки уже создают службы на основе блок-чейнгов и используют криптово-валютные средства для межбанковских расчетов. Также появились первые хедж-фонды, основанные на блокнонном / криптовалютном режиме.
Единственное, чего не хватало, - это алгоритмическое торговое программное обеспечение институционального уровня, которое позволяет торговать криптотерминами на полностью автоматизированной количественной основе.
Но это изменилось теперь через наше программное обеспечение. Инвесторы могут инвестировать, выбирая определенный план, который поможет нам привлечь капитал для нашей торговли, а взамен они получат определенный интерес, как указано в их планах. Все это автоматизировано, поэтому вам не нужно беспокоиться о своих средствах. Мы здесь, чтобы сделать лучшее будущее. Инвестируйте и зарабатывайте с нами
Инвестиционные планы
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ETHEREUM PLAN - 10% DAILY FOR 12 DAYS - MINIMUM 0.01 BTC
BITCOIN PLAN - 0.2% HOURLY FOR LIFETIME - MINIMUM 0.015 BTC
Name Server(s) NS1.EASY-GEO-DNS.COM
NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM
NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Dates Created on 2017-08-26 - Expires on 2018-08-26 - Updated on 2017-08-26
IP Address 185.186.52.97 is hosted on a dedicated server
IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd
+ Сертификация SSL:
Цитата:
phoyamine.com resolves to 185.186.52.97
Server Type: NGUARDX
The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 360 days.
The hostname (phoyamine.com) is correctly listed in the certificate.