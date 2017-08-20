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Технический анализ по валютной паре NZD/USD, график Н1.

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Старый Сегодня, 21:02
#1
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Имя: Алена
Пол: Женский
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Адрес: Казахстан
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.08.2017
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Записей в FX-блоге: 7
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Технический анализ по валютной паре NZD/USD, график Н1.
Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot_17-09-16_22-56-44.png Просмотров: 8 Размер: 62.4 Кб ID: 198015
Новозеландский доллар, трейдеры обычно употребляют название " киви" , в честь национальной птицы Новой Зеландии. Валютная пара относится к сырьевым валютам, обладает чувствительностью к ценам на металлы и погодные условия, а так же средневолантильна, ну и неплохой вариант для большинство трейдеров. Если говорить о Новой Зеландии то для нее, более характерны высокие процентные ставки.

Валютная пара Новозеландский доллар на протяжении всего времени торговалась с 1990 года. Как раз таки это мой год рождения. До 2000 пара прошла расширяющую коррекцию, ну а после, торговалась в восходящем канале. Максимальный проход цены составил 4900 пунктов, а минимальное значение составило 0.39 долларов за 1 новозеландский доллар. Начиная с 1993 года валютная пара двигалась вверх, далее не большой откат в 1995 году. С 2002-2003 года валютная пара находилась в восходящем движении. После уже цена смогла достигнуть отметки 0.71 и остановилась, затем началось расширяющее боковое движение, коррекция.
Последний восходящий тренд произошел в марте 2009 года и длился до середины 2011 года.

Валютная пара является прямой котировкой, где 1 лот равен 100 000 долларов. Котировка состоит из четырех знаков после запятой. Мы знаем что во время покупки полного лота стоимость пункта составит 10 долларов.

На этом все. Далее я буду описывать свою торговлю по этой паре.
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СДАЮ ПОДПИСЬ.
vivianalen вне форума  
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