emojigame.ru — игра с выводом денег

Старт игры 04.09.2017.
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О игре
Emojigame уникальный проект с прекрасным дизайном и хорошим маркетингом.
Как у нас играть?
Покупайте Героев, которые будут приносить для Вас прибыль в виде монет. Чем дороже Герой, тем больше прибыли он принесет Вам. Собирайте прибыль и обменивайте на игровую валюту «серебро». Обменивайте игровое серебро на реальные деньги! Вы можете покупать героев в неограниченном количестве.
Собирать и обменевать прибыль можно когда угодно, хоть каждые 5 секунд.
Обмен монет на серебро, а серебро на реальные деньги происходит внутри проекта мгновенно.
Мы работаем на двух валютах — (доллары и рубли). Выбирайте что вам нравится и вперед к хорошим заработкам. Осуществи свою мечту вместе с нами.
100 руб за регистрацию
55% на вывод
Заглушка
— 10 руб.
Реферальные
— 21% на счет для вывода + 100 серебра за каждого привлеченного реферала
Планы
Happens
Ищет: 9 монет час
Стоимость: 100 серебра
Crazy Happy
Ищет: 100 монет в час
Стоимость: 1000 серебра
Gimmie
Ищет: 550 монет в час
Стоимость: 5000 серебра
Devilicious
Ищет: 12000 монет в час
Стоимость: 100000 серебра
No easy being meh
Ищет: 28000 монет в час
Стоимость: 200000 серебра
Выплата
Цитата:
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Дата операции: 16 Сен 2017 18:13
ID операции: 401410532
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 6.93 p
Комментарий: Выплата пользователю tulobzor09 с проекта emojigame.ru