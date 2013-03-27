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emojigame.ru — игра с выводом денег

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:26
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 2,171
Благодарностей: 247
Записей в блоге: 6
УГ: 1
КП: 0.032
подарки
emojigame.ru — игра с выводом денег
Старт игры 04.09.2017.

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О игре

Emojigame уникальный проект с прекрасным дизайном и хорошим маркетингом.

Как у нас играть?

Покупайте Героев, которые будут приносить для Вас прибыль в виде монет. Чем дороже Герой, тем больше прибыли он принесет Вам. Собирайте прибыль и обменивайте на игровую валюту «серебро». Обменивайте игровое серебро на реальные деньги! Вы можете покупать героев в неограниченном количестве.

Собирать и обменевать прибыль можно когда угодно, хоть каждые 5 секунд.

Обмен монет на серебро, а серебро на реальные деньги происходит внутри проекта мгновенно.

Мы работаем на двух валютах — (доллары и рубли). Выбирайте что вам нравится и вперед к хорошим заработкам. Осуществи свою мечту вместе с нами.

100 руб за регистрацию

55% на вывод

Заглушка — 10 руб.

Реферальные — 21% на счет для вывода + 100 серебра за каждого привлеченного реферала

Планы

Happens
Ищет: 9 монет час
Стоимость: 100 серебра

Crazy Happy
Ищет: 100 монет в час
Стоимость: 1000 серебра

Gimmie
Ищет: 550 монет в час
Стоимость: 5000 серебра

Devilicious
Ищет: 12000 монет в час
Стоимость: 100000 серебра

No easy being meh
Ищет: 28000 монет в час
Стоимость: 200000 серебра

Выплата
Цитата:
Дата операции: 16 Сен 2017 18:13
ID операции: 401410532
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 6.93 p
Комментарий: Выплата пользователю tulobzor09 с проекта emojigame.ru
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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