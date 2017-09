investHYIPmonito... Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 27.03.2013 Сообщений: 2,171 Благодарностей: 247 Записей в блоге: 6 УГ: 1 КП: 0.032 подарки

emojigame.ru — игра с выводом денег Старт игры 04.09.2017.



Посмотреть/Зарегистрироваться



О игре



Emojigame уникальный проект с прекрасным дизайном и хорошим маркетингом.



Как у нас играть?



Покупайте Героев, которые будут приносить для Вас прибыль в виде монет. Чем дороже Герой, тем больше прибыли он принесет Вам. Собирайте прибыль и обменивайте на игровую валюту «серебро». Обменивайте игровое серебро на реальные деньги! Вы можете покупать героев в неограниченном количестве.



Собирать и обменевать прибыль можно когда угодно, хоть каждые 5 секунд.



Обмен монет на серебро, а серебро на реальные деньги происходит внутри проекта мгновенно.



Мы работаем на двух валютах — (доллары и рубли). Выбирайте что вам нравится и вперед к хорошим заработкам. Осуществи свою мечту вместе с нами.



100 руб за регистрацию



55% на вывод



Заглушка — 10 руб.



Реферальные — 21% на счет для вывода + 100 серебра за каждого привлеченного реферала



Планы



Happens

Ищет: 9 монет час

Стоимость: 100 серебра



Crazy Happy

Ищет: 100 монет в час

Стоимость: 1000 серебра



Gimmie

Ищет: 550 монет в час

Стоимость: 5000 серебра



Devilicious

Ищет: 12000 монет в час

Стоимость: 100000 серебра



No easy being meh

Ищет: 28000 монет в час

Стоимость: 200000 серебра



Выплата

Цитата: Дата операции: 16 Сен 2017 18:13

ID операции: 401410532

Тип операции: перевод

Статус: выполнен

Сумма получения: 6.93 p

Комментарий: Выплата пользователю tulobzor09 с проекта emojigame.ru Emojigame уникальный проект с прекрасным дизайном и хорошим маркетингом.Как у нас играть?Покупайте Героев, которые будут приносить для Вас прибыль в виде монет. Чем дороже Герой, тем больше прибыли он принесет Вам. Собирайте прибыль и обменивайте на игровую валюту «серебро». Обменивайте игровое серебро на реальные деньги! Вы можете покупать героев в неограниченном количестве.Собирать и обменевать прибыль можно когда угодно, хоть каждые 5 секунд.Обмен монет на серебро, а серебро на реальные деньги происходит внутри проекта мгновенно.Мы работаем на двух валютах — (доллары и рубли). Выбирайте что вам нравится и вперед к хорошим заработкам. Осуществи свою мечту вместе с нами.— 10 руб.— 21% на счет для вывода + 100 серебра за каждого привлеченного рефералаHappensИщет: 9 монет часСтоимость: 100 серебраCrazy HappyИщет: 100 монет в часСтоимость: 1000 серебраGimmieИщет: 550 монет в часСтоимость: 5000 серебраDeviliciousИщет: 12000 монет в часСтоимость: 100000 серебраNo easy being mehИщет: 28000 монет в часСтоимость: 200000 серебраВыплата

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Обзор Инвестпроектов в Интернет. Рефбек рефералам!!!

Новый проект mmpower.ru. Только начало!!! __________________