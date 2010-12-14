Как получить 1 биткоин бесплатно? Или лучшие Bounty программы месяца!
Я рад приветствовать Вас, дорогие друзья!
Данной статьей хочу сделать небольшой обзор лучших BOUNTY компаний сентября и дать читателям возможность подзаработать на новых криптовалютах.
За каждую регистрацию в BOUNTY ICO программе Вы получите альткоины того проекта в котором зарегистрировались, если перевести в доллары, то с каждого проекта Вы получите от 5$ до 100$. После регистрации у Вы получите свою ссылку по которой сможете приглашать друзей и получать от 5$ до 10$ в альткоинах за каждого приглашенного друга.
№ 1
ICO от децентрализованной соц.сети Sphere
Вознаграждение :Вы получаете 200 SAT = 10$ за регистрацию + 200 SAT за каждого приглашенного Вами друга.
Что требуется сделать :Для регистрации нужен только e'mail + Вам на почту придет письмо с подтверждением регистрации, обязательно подтвердить.
№ 2
ICO от биржи WCX
Вознаграждение :Вы получаете 50 WCXT = 5$ за регистрацию + 50 токенов за каждого приглашенного Вами друга + 5% от токенов Ваших рефералов + 15% скидка на токены ICO.
Что требуется сделать :Для регистрации нужен только e'mail + Вам на почту придет письмо с подтверждением регистрации, обязательно подтвердить.
Вознаграждение :Вы получаете 100 токенов за регистрацию + 100 токенов за каждого приглашенного Вами реферала + 300 токенов за подписку на страницы в соц.сетях + шанс выиграть 5000 токенов (рандомно среди всех участников)
Что требуется сделать :Регистрируемся, затем выполняем одно из действий, например подписываемся на страницу в твиттере.
№ 7
ICO от мощного проекта COMSA
Вознаграждение :за каждого реферала по окончании ICO Вы получите %, всего компания выделила 5% от привлеченных инвестиций (напомню, что на текущий момент они уже привлекли более 30 млн $) на реферальную программу. Эти 5% будут распределены пропорционально между всеми участниками BOUNTY программы в зависимости от количества приглашенных рефералов.
Что требуется сделать :проходим по ссылке , регистрируемся и подтверждаем почту, далее Вы получите свою реферальную ссылку, по которой сможете увеличить объем бонусов.