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Как получить 1 биткоин бесплатно? Или лучшие Bounty программы месяца!

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Старый Сегодня, 19:02
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Как получить 1 биткоин бесплатно? Или лучшие Bounty программы месяца!
Я рад приветствовать Вас, дорогие друзья!

Данной статьей хочу сделать небольшой обзор лучших BOUNTY компаний сентября и дать читателям возможность подзаработать на новых криптовалютах.

За каждую регистрацию в BOUNTY ICO программе Вы получите альткоины того проекта в котором зарегистрировались, если перевести в доллары, то с каждого проекта Вы получите от 5$ до 100$. После регистрации у Вы получите свою ссылку по которой сможете приглашать друзей и получать от 5$ до 10$ в альткоинах за каждого приглашенного друга.


№ 1
ICO от децентрализованной соц.сети Sphere

Вознаграждение : Вы получаете 200 SAT = 10$ за регистрацию + 200 SAT за каждого приглашенного Вами друга.

Что требуется сделать : Для регистрации нужен только e'mail + Вам на почту придет письмо с подтверждением регистрации, обязательно подтвердить.

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/1hyVG3


№ 2
ICO от биржи WCX

Вознаграждение : Вы получаете 50 WCXT = 5$ за регистрацию + 50 токенов за каждого приглашенного Вами друга + 5% от токенов Ваших рефералов + 15% скидка на токены ICO.

Что требуется сделать : Для регистрации нужен только e'mail + Вам на почту придет письмо с подтверждением регистрации, обязательно подтвердить.

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/BSNDtq


№ 3
ICO от проекта Open Money


Вознаграждение : Вы получаете 25 токенов за регистрацию + получаете более 1400 токенов за действия (репосты, подписки) в социальных сетях + 100 токенов за каждого приглашенного Вами человека.

Что требуется сделать : проходим по ссылке , для регистрации понадобится почта и кошелек ETH (эфириум адрес) , если его нет , то регистрируем его на myetherwallet.com или jaax.io

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/XrU616


№ 4
ICO от Jetcoin

Вознаграждение : Вы получаете 300 токенов за регистрацию + 300 токенов за каждого приглашенного Вами реферала + 3000 токенов за активные действия в соц.сетях + шанс выиграть приз.

Что требуется сделать : Регистрируемся, затем выполняем одно из действий, например подписываемся на страницу в твиттере.

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/XqKc7h


№ 5
ICO от платформы Datum

Вознаграждение : Вы получаете 100 токенов за регистрацию + 100 токенов за каждого приглашенного Вами реферала + 300 токенов за подписку на страницы в соц.сетях + шанс выиграть 5000 токенов (рандомно среди всех участников)

Что требуется сделать : Регистрируемся, затем выполняем одно из действий, например подписываемся на страницу в твиттере.

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/DWdHRJ

№ 6
ICO от блокчейн платформы UNIVERSA

Вознаграждение : Вы получаете 50 токенов за регистрацию + 50 токенов за каждого приглашенного Вами реферала.

Что требуется сделать : Для регистрации нужна только почта + подтверждение регистрации на e'mail.

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/Z5RKHz


№ 7
ICO от мощного проекта COMSA

Вознаграждение : за каждого реферала по окончании ICO Вы получите %, всего компания выделила 5% от привлеченных инвестиций (напомню, что на текущий момент они уже привлекли более 30 млн $) на реферальную программу. Эти 5% будут распределены пропорционально между всеми участниками BOUNTY программы в зависимости от количества приглашенных рефералов.

Что требуется сделать : проходим по ссылке , регистрируемся и подтверждаем почту, далее Вы получите свою реферальную ссылку, по которой сможете увеличить объем бонусов.

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/A43T1f


№ 8
BillionerHeroCampaign

Вознаграждение : Вы получаете 5 coins за регистрацию + 5 coins за каждого приглашенного Вами реферала + 25 coins за активные действия в соц.сетях + удвоите все Ваши коины после 5 приглашенных человек.

Что требуется сделать : Регистрируемся и подтверждаем регистрацию на почте, затем выполняем одно из действий, например подписываемся на страницу в твиттере.

Ссылка на регистрацию ---->>> https://goo.gl/s7AZKa



Надеюсь информация полученная в этой статье принесет Вам пользу и доход, всем удачи и больших профитов!
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