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the-airmoney.ru - AIRMONEY

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:00
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,170
Благодарностей: 166
УГ: 10
КП: 0.049
the-airmoney.ru - AIRMONEY



Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 16.09.2017



Цитата:
Проект "AirMoney" создан командой высококвалифицированных трейдеров (брокеров), которые умеют торговать акциями на биржах и получать прибыль. Наш проект может и не уникальный в плане дизайна но, главное что мы будем исправно выполнять все обязательства перед нашими инвесторами! Наши трейдеры ежеминутно покупают и продают акции разных известных компаний, в команде три профессионала которые знают свое дело! Никогда не рискуют чужими средствами. Покупка и продажа акций происходит таким образом:
Каждый из трейдеров покупает акции различных компаний, тем самым минимизируется риск потери, так как не получив прибыль с акций одной компании, получают прибыль с акций других десяти. Сегодня акции – это очень удобный инструмент для инвестирования и размещения временно свободных активов. Есть два способа заработать на покупке и продаже акций. Ежегодные выплаты дивидендов. Это пассивный и стабильный доход. Покупка акций по меньшей цене и продажа по большей. Стоимость акций меняется ежеминутно. Трейдеры прогнозируют изменения курса, совершают выгодные сделки и получают прибыль.
У вас есть средства - у нас опыт, поможем же друг-другу заработать!
Описание игрового процесса

Авиапарк, самолеты и скорость заработка:
Чем больше самолетов в Вашем авиапарке, тем больше доход он приносит. Основная единица измерения дохода в проекте это "скорость заработка". У каждого из представленных самолетов своя скорость заработка, которая измеряется в количестве заработанных самолетом рублей за час реального времени. Так, например, самолет 9 уровня приносит 71.43 рубля в час, 1417.32 рублей в день или 51429.6 рублей в месяц!


Способы заработка на проекте Airmoney:
Если вы не хотите покупать самолеты, то мы предлагаем Вам заработать следующими способами:
Сёрфинг сайтов - смотрите сайты наших рекламодателей и получайте вознаграждение сразу на баланс для вывода!
Партнерская программа - приглашайте в проект своих друзей и знакомых и получайте премиальные. Партнерская программа 3-х уровневая - 7%-3%-1%
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Старый Сегодня, 19:07
#2
Премиум
Премиум
 
Аватар ARCH1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 0
Благодарностей: 6
УГ: 2
КП: 0.000
Re: the-airmoney.ru - AIRMONEY
Эхх, ну что за каракули? Хоть бы капельку стараний в эту копию motormoney завезли....

Администрация motormoney не имеет никакого отношения к данной копии нашего ресурса. Будьте осторожней вкладывая в этот, либо в любой другой проект.
Последний раз редактировалось ARCH1; Сегодня в 19:13.
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