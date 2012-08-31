the-airmoney.ru - AIRMONEY

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 16.09.2017
Описание игрового процесса
Цитата:
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Проект "AirMoney" создан командой высококвалифицированных трейдеров (брокеров), которые умеют торговать акциями на биржах и получать прибыль. Наш проект может и не уникальный в плане дизайна но, главное что мы будем исправно выполнять все обязательства перед нашими инвесторами! Наши трейдеры ежеминутно покупают и продают акции разных известных компаний, в команде три профессионала которые знают свое дело! Никогда не рискуют чужими средствами. Покупка и продажа акций происходит таким образом:
Каждый из трейдеров покупает акции различных компаний, тем самым минимизируется риск потери, так как не получив прибыль с акций одной компании, получают прибыль с акций других десяти. Сегодня акции – это очень удобный инструмент для инвестирования и размещения временно свободных активов. Есть два способа заработать на покупке и продаже акций. Ежегодные выплаты дивидендов. Это пассивный и стабильный доход. Покупка акций по меньшей цене и продажа по большей. Стоимость акций меняется ежеминутно. Трейдеры прогнозируют изменения курса, совершают выгодные сделки и получают прибыль.
У вас есть средства - у нас опыт, поможем же друг-другу заработать!
Авиапарк, самолеты и скорость заработка:
Чем больше самолетов в Вашем авиапарке, тем больше доход он приносит. Основная единица измерения дохода в проекте это "скорость заработка". У каждого из представленных самолетов своя скорость заработка, которая измеряется в количестве заработанных самолетом рублей за час реального времени. Так, например, самолет 9 уровня приносит 71.43 рубля в час, 1417.32 рублей в день или 51429.6 рублей в месяц!
Способы заработка на проекте Airmoney:
Если вы не хотите покупать самолеты, то мы предлагаем Вам заработать следующими способами:
Сёрфинг сайтов - смотрите сайты наших рекламодателей и получайте вознаграждение сразу на баланс для вывода!
Партнерская программа - приглашайте в проект своих друзей и знакомых и получайте премиальные. Партнерская программа 3-х уровневая - 7%-3%-1%
Ежедневный бонус, Конкурсы, Акции - получайте призы и бонусы за свою активность на проекте!
Оплачиваемые задания - получайте вознаграждение за выполнение простых и понятных заданий! (скоро)!
Маркетинг:
ДУГЛАС DC-3
Стоимость 10 руб.
Доходность 57.6% / мес.
Скорость 0.008₽ / час.
АН-12
Стоимость 50 руб.
Доходность 60% / мес.
Скорость 0.042₽ / час.
CONVAIR CV-440
Стоимость 250 руб.
Доходность 65.5% / мес.
Скорость 0.23₽ / час.
СУПЕРДЖЕТ-100
Стоимость 1000 руб.
Доходность 72% / мес.
Скорость 1.00₽ / час.
ИЛ-76ТД
Стоимость 3000 руб.
Доходность 75.7% / мес.
Скорость 3.157₽ / час.
AIRBUS A380-800
Стоимость 7500 руб.
Доходность 80% / мес.
Скорость 8.33₽ / час.
BOEING 747-400
Стоимость 12500 руб.
Доходность 85% / мес.
Скорость 14.705₽ / час.
BOEING 767-300ER
Стоимость 20000 руб.
Доходность 90% / мес.
Скорость 25.00₽ / час.
АН-124
Стоимость 50000 руб.
Доходность 102% / мес.
Скорость 71.43₽ / час.
Реферальная программа:
- 7% от суммы пополнения реферала 1 уровня
- 3% от суммы пополнения реферала 2 уровня
- 1% от суммы пополнения реферала 3 уровня
- 0.005 руб. с каждого просмотра в "Сёрфинге сайтов"
Вознаграждения выплачиваются на Ваш баланс для вывода!
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa, Qiwi
Мой вклад: