alphacoin.ltd - Alphacoin

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Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 16.09.2017 года в 15-00 по МСК
О проекте:
Мы занимаемся торговлей на финансовом рынке. В связи с популярностью криптовалют, мы торгуем на паре BTC-USD. Наша команда специализируется в торговле на бинарных опционах.
Мы предлагаем вам зарабатывать, инвестируя в работу наших трейдеров и аналитиков. Наша команда приумножит ваши средства и выплатит вам прибыль в соответствии с тарифными планами которые предлагает инвестиционная площадка Alphacoin.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
100-500 руб 4.5% в час на 24 часа
501-2000 руб 109% через 24 часа
2001-10000 руб 110% через 24 часа
10001-100000 руб 10% в сутки на 30 дней
По каждому плану можно иметь не более 1 активного депозита одновременно
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 200 руб для Bitcoin и 20 руб для остальных
При выводе денег комиссии нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 5%-2%-1% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/club153499508
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете alphacoin.ltd:
Обзор alphacoin.ltd - новый почасовой фаст хайп
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