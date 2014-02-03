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alphacoin.ltd - Alphacoin

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Компания COIN VALLEY
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:45
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,501
Благодарностей: 1,115
УГ: 355
КП: 0.111
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alphacoin.ltd - Alphacoin
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 16.09.2017 года в 15-00 по МСК





О проекте:
Мы занимаемся торговлей на финансовом рынке. В связи с популярностью криптовалют, мы торгуем на паре BTC-USD. Наша команда специализируется в торговле на бинарных опционах.
Мы предлагаем вам зарабатывать, инвестируя в работу наших трейдеров и аналитиков. Наша команда приумножит ваши средства и выплатит вам прибыль в соответствии с тарифными планами которые предлагает инвестиционная площадка Alphacoin.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-500 руб 4.5% в час на 24 часа
501-2000 руб 109% через 24 часа
2001-10000 руб 110% через 24 часа
10001-100000 руб 10% в сутки на 30 дней
По каждому плану можно иметь не более 1 активного депозита одновременно

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 200 руб для Bitcoin и 20 руб для остальных
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 5%-2%-1% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/club153499508
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете alphacoin.ltd:


Обзор alphacoin.ltd - новый почасовой фаст хайп

Свои отзывы о alphacoin.ltd можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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