В Украине стало меньше безработных

Число незанятых людей к первому сентября 2017 года, в сравнении с 2016-м годом, составило 312 тысяч, что меньше на 44 тысячи, то есть на 12% по сравнению с показателями прошлого года.
Исходя из этих данных к 1 сентября 2017 года, на одно рабочее место было порядка четырех незанятых, а в 2016 этот показатель был на уровне 7 человек на место.
Немалую роль в таком сокращении отыграла государственная служба занятости. Ведь количество людей, которые нашли работу с помощью службы, увеличилось на 40 тысяч человек (всего 537 тысяч), что в процентном соотношении составило 8%.
Также есть положительная динамика со стороны работодателей, которые сотрудничают с центрами занятости, их количество также увеличилось на 13% (144 тысячи).
Есть немало вакансий в базе службы занятости, их порядка 722 тысяч, что больше чем в прошлом году за аналогичный период на 16%. Из этого количества работодатели напрямую предоставили 77 тысяч вакансий, что на 43% больше чем в минувшем году.
Структура безработных на 1 сентября 2017 года выглядит следующим образом.
Порядка 21% до этого работали в секторе государственного управления, обороне, а также соц. страхование; около 17% трудились в ремонте и торговле; по 13% людей работали рыбном, лесном, сельском хозяйстве.
Среди безработных, ставших на учет в центры занятости, чаще всего преобладают рабочие по ремонту и эксплуатации машин, государственные служащие, руководители среднего звена, а также люди, работавшие в сфере продаж.
Для работодателей самыми интересными являются рабочие, которые могут квалифицированно обходиться с инструментом, а также те которые могут качественно обслуживать и эксплуатировать оборудование и машины.
Специально для mmgp.ru