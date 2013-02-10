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Новые контракты "Газпрома" заставили Siemens уйти из Украины

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Новые контракты "Газпрома" заставили Siemens уйти из Украины


Дочерняя компания "Газпром экспорт" российской государственной корпорации "Газпром" заключила с хорватским газовым оператором Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. долгосрочный контракт на поставку природного, трубопроводного газа, который начнёт своё действие с 1 октября 2017 год. Дата окончания договора - 31 декабря 2027 года. Объём поставок трубопроводного газа оценивается в 1 млрд кубометров в год.

Подписанный контракт стал логичным продолжение другого договора между российской компанией "Газпром экспорт" и хорватским оператором Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. о поставке трубопроводного газа в период январь-октябрь текущего года, в рамках которого Хорватия получила из России 1,48 млрд кубометров "голубого топлива".

Как заявляет Елена Бурмистрова, возглавляющая совет директоров российской компании "Газпром экспорт", подписанный долгосрочный контракт стал итогом долгих и трудных переговоров о поставке природного газа, вследствие чего два государства будут тесно связаны в рамках энергетического партнёрства.

Вряд ли тогда стоит удивляться шагу германской корпорации Siemens, которая со слов главы компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева отказалась от ранее заключенного инвестиционного договора по модернизации газотранспортной системы Украины, в рамках которого, германская компания обязалась поставить и современное оборудование. Как заявил Андрей Коболев, когда встал вопрос о модернизации газотранспортной системы, германская корпорация Siemens обязалась участвовать в проекте не только инвестициями, но так же и техническим оборудованием. Но из-за новых проектов транспортных систем из России в Европу, речь идёт о проектах "Северный Поток - 2" и "Турецкий Поток", германская сторона, якобы под нажимом Москвы, отказалась участвовать в инвестиционном проекте модернизации Украинской газотранспортной системы.

Забавно, что всё же Коболев обмолвился об истинной причине отказа компании Siemens участвовать в работах по модернизации. Ведь эти работы должны подкрепиться точными гарантиями транзита российского газа, после 2019 года. Но таких гарантий нет, так как европейские клиенты уже покупают те объёмы российского природного газа, что будут прокачиваться в ЕС корпорацией "Газпром" через новые транспортные коридоры. Стоит ли говорить, что даже после ввода первой нитки "Турецкого Потока", всю южную линию украинской газотранспортной системы можно будет сдавать на металлолом за ненадобностью? И германские инвесторы это прекрасно понимают. Тогда какой смысл инвестировать в проект, который через полтора года прекратит своё существование?

Специально для mmgp.ru
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