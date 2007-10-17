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father-return.com | Father-return-Возвращение Доброго Папы!

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:29
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 147
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.312
father-return.com | Father-return-Возвращение Доброго Папы!
Я не админ, не создатель, ещё не делал вклад в данный проект...

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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
В. Какая минимальная выплата?
О. Минимальная выплата от 0.1$

В. Какой маркетинг план?
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В. Как с вами связаться?
О. Наша поддержка есть на самом сайте, в левом нижнем углу, а так же поддержка по почте: 1fatherreturn@gmail.com. Всегда рады ответить на все ваши вопросы!

В. С какими платежными системами вы работаете?
О. На данный момент у нас доступны кошельки: PerfectMoney, Payeer и Adv.

В. Какая минимальная сумма для инвестирования?
О. Минимальная сумма вклада от $1.

В. Какая у вас реферальная система?
О. Реферальная система 7% от вкладов ваших рефералов.

В. Могу ли я вывести часть средств, а остальное оставить в работе?
О. Вы можете инвестировать и выводить в любое время, тем самым оставить нужную сумму в работе.

В. Как быстро я получаю выплату?
О. Мы выплачиваем все заявки мгновенно.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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