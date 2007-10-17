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Обсуждение HYIP с почасовыми планами, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены!
При поддержке
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Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:29
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 147
Благодарностей: 17
УГ: 0
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father-return.com | Father-return-Возвращение Доброго Папы!
Я не админ, не создатель, ещё не делал вклад в данный проект...
Опытные инвесторы, мониторинги, что скажите о проекте?
Группа
Цитата:
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Зарабатывайте 120% за 2 Дня, прибыль начисляется каждую секунду!
Мы занимаемся инвестициями в крипто-монеты, извлекая самую большую прибыль!
Поддержка по E-mail: 1fatherreturn@gmail.com
Наши качества
Точность и эффективность нашей работы на криптовалютных рынках создает предпосылки для экспансии роста нашей платформы во всем мире и обеспечивает высокую прибыль для инвесторов!
- Стабильная работа
- Команда профи
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- Поддержка 24/7
- Инстант выплаты
- Безопасность системы
ФАСТ
- Реферальная система 7% от вкладов ваших рефералов
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4 Шага
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
В. Какая минимальная выплата?
О. Минимальная выплата от 0.1$
В. Какой маркетинг план?
О. 120% За 2 дня, депозит включен в начисления, прибыль начисляется в реальном времени каждую секунду!
В. Как с вами связаться?
О. Наша поддержка есть на самом сайте, в левом нижнем углу, а так же поддержка по почте: 1fatherreturn@gmail.com. Всегда рады ответить на все ваши вопросы!
В. С какими платежными системами вы работаете?
О. На данный момент у нас доступны кошельки: PerfectMoney, Payeer и Adv.
В. Какая минимальная сумма для инвестирования?
О. Минимальная сумма вклада от $1.
В. Какая у вас реферальная система?
О. Реферальная система 7% от вкладов ваших рефералов.
В. Могу ли я вывести часть средств, а остальное оставить в работе?
О. Вы можете инвестировать и выводить в любое время, тем самым оставить нужную сумму в работе.
В. Как быстро я получаю выплату?
О. Мы выплачиваем все заявки мгновенно.
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Программисты зарабатывают тут
. Старт 3.09.2017
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Сегодня, 17:44
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