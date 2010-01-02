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"Криптовалютный завод" может появиться в Ленинградской области

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"Криптовалютный завод" может появиться в Ленинградской области

Технопарк по производству криптовалюты может быть создан в Ленинградской области. Об этом вчера на форуме малого и среднего бизнеса региона рассказал губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, площадкой для создания «завода» по производству отечественных криптовалют может стать освобождающаяся площадь Ленинградской АЭС.

«Мы уже обсуждали с Алексеем Лихачевым и с другими руководителями «Росатома» то, что освобождающееся помещение ЛАЭС можно использовать в качестве технопарка, рассчитанного на дешевую энергию. А для производства биткоинов, прежде всего, требуется большие площади для процессинга и дешевая электроэнергия. И если малый и средний бизнес поддержит эту тему, то мы можем стать пионерами в стране по созданию завода по производству электронных денег»,— заявил глава региона.

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