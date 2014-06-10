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Британцам советуют нести свои сбережения в онлайн-банки, т.к. они тоже под финзащитой



Если вы хотите зарабатывать хоть что-то на своих денежных сбережениях, то многие эксперты советуют не зацикливаться на крупных банках, гарантирующих реально низкие процентные ставки по вкладам, а переключаться на что-либо иное.



Они рекомендуют таким вкладчикам, которые желают заработать дополнительные средства на своих сбережениях, доверить деньги банкам, о которых вероятно, они раньше ничего не слышали. Поскольку на Западе (хотя и в России тоже) процентные ставки в банках сейчас находятся на очень низком уровне, то в таком случае профессионалы этого рынка советуют вкладчикам не обращать внимание на солидные вывески банков на улицах своих городов, а идти немного другим путём.



В настоящее время лучшие процентные ставки на сберегательном счету зачастую можно получить в новом онлайн-банке, доступ к которому можно получить через сеть Интернет или через скачанное на свой смартфон мобильное приложение.



Почему выгодно держать свои деньги на сберегательном счету более 1 года



Сейчас в Интернете в подобных банках можно выбрать различные виды сберегательных счетов, которые в состоянии удовлетворить большинство ваших запросов, хотя поначалу выбор может показаться для вас немного сложным, но в итоге он даст вам свои плоды.



Предлагаем обратить ваше внимание на облигации с фиксированной процентной ставкой представляют собой сберегательные счета, к которым вы сможете получить доступ через оговоренный промежуток времени.



Это предложение выше отличается от сберегательного счета с возможностью изъятия с него денег в любой момент времени. Однако, помните, что процентные ставки для таких видов счетов будут ниже, потому что банк не знает точно, что сколько денег вы будите держать на своём счету.



Ну а какие тогда на данный момент самые лучшие сберегательный онлайн-счета, о которых вы наверное никогда ещё не слышали?



Эксперты с британского онлайн-ресурса Saving Champion, на котором отслеживаются лучшие процентные ставки, установили, что онлайн-банки Atom, Secure Trust Bank и Wyelands Bank в этой категории сейчас самые лучшие для тех людей, кто желает заработать ощутимую сумму на своих сбережениях в течение одного года.



Возможно, вы ещё не слышали об онлайн-банке Atom, который работает через установленное мобильное приложение, но он предлагает самую высокую процентную ставку на ваши сбережения в размере 1,90% на фиксированном сберегательном счете сроком на один год.







Это означает, что если вы разместите свои 10 000 фунтов стерлингов во вклад в этом банке, то по истечении 1 года вы заработаете дополнительно 190 фунтов стерлингов, просто никоим образом не тратя свои деньги.



Если мы сравним это с предложениями от таких банков как NatWest и HSBC, у которых процентная ставка составляет 0,5 процента сроком на один год, то там вы сможете заработать только 95 фунтов стерлингов по истечении 1 года.



И даже если вам скажем нужен сберегательный счет, пользуясь которым вы сможете изъять с него свои средства в любое время, то менее известные банки по-прежнему предлагают лучшую процентную ставку, чем банки с красивыми вывесками на главных улицах вашего города.



Например онлайн-банк Ulster Bank предлагает процентную ставку в размере 1,25% по-сберегательному счету Еasy Access, тогда как обычные банки как те же Natwest и HSBC предлагают только 0,01 процента в год.



Соответственно с Ulster Bank вы заработаете 125 фунтов стерлингов по истечение 1 года, а с банками NatWest или HSBC вы получите всего 1 фунт стерлингов на вложенные 10 000.



"Нет никакой разницы в банковской деятельности с банком на расположенным главной улице вашего города или в недавно запущенном новом онлайн-банке", - сказала Анна Боуз (Anna Bowes), которая работает на вышеупомянутый финансовый ресурс Savings Champion в своём интервью для "Sun Online".



"Эти новые запущенные в сеть онлайн-банки являются спасителем сберегательного рынка на данный момент и нет никакой реальной причины не пользоваться их услугами. Сейчас нет выгоды, чтобы класть свои деньги под низкий процент в крупных банках".



А защищены ли ваши деньги?



Если вы планируете перейти к менее известному банку, то сначала убедитесь, что он включен в так называемую Схему компенсации финансовых услуг (FSCS).



Это обеспечит гарантированную защиту ваших сбережений до 85 000 фунтов стерлингов на вашем единственном счете и до 170 000 фунтов стерлингов на совместном счете (для двух и более лиц).



Господин Эндрю Хаггер из Money Comms, также в интервью для "Sun Online" сказал, что: "Сейчас населению не стоит отбрасывать от себя мысль, чтобы сохранить свои деньги в банке, о котором они никогда не слышали. Поскольку эти банки работают через онлайн-банкинг или мобильное приложение на вашем смартфоне, то у них нет накладных расходов и им не нужно платить большие деньги за содержание своих наземных отделений, поэтому они могут позволить платить вам большую процентную ставку за ваш вклад. Вы должны просто убедиться, что банк находится под страховым покрытием FSCS, поэтому обратите внимание на его фиолетовый логотип на при открытии вами сайта выбранного банка. И пока вы сохраняете безопасный режим входа в онлайн-систему, то работа в мобильном приложении или онлайн-банкинге не должны отличаться от покупок на сайте Amazon. Делайте свой правильный выбор!"



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59bd17f0596c2 Если вы хотите зарабатывать хоть что-то на своих денежных сбережениях, то многие эксперты советуют не зацикливаться на крупных банках, гарантирующих реально низкие процентные ставки по вкладам, а переключаться на что-либо иное.Они рекомендуют таким вкладчикам, которые желают заработать дополнительные средства на своих сбережениях, доверить деньги банкам, о которых вероятно, они раньше ничего не слышали. Поскольку на Западе (хотя и в России тоже) процентные ставки в банках сейчас находятся на очень низком уровне, то в таком случае профессионалы этого рынка советуют вкладчикам не обращать внимание на солидные вывески банков на улицах своих городов, а идти немного другим путём.В настоящее время лучшие процентные ставки на сберегательном счету зачастую можно получить в новом онлайн-банке, доступ к которому можно получить через сеть Интернет или через скачанное на свой смартфон мобильное приложение.Сейчас в Интернете в подобных банках можно выбрать различные виды сберегательных счетов, которые в состоянии удовлетворить большинство ваших запросов, хотя поначалу выбор может показаться для вас немного сложным, но в итоге он даст вам свои плоды.Предлагаем обратить ваше внимание на облигации с фиксированной процентной ставкой представляют собой сберегательные счета, к которым вы сможете получить доступ через оговоренный промежуток времени.Это предложение выше отличается от сберегательного счета с возможностью изъятия с него денег в любой момент времени. Однако, помните, что процентные ставки для таких видов счетов будут ниже, потому что банк не знает точно, что сколько денег вы будите держать на своём счету.Эксперты с британского онлайн-ресурса Saving Champion, на котором отслеживаются лучшие процентные ставки, установили, что онлайн-банки Atom, Secure Trust Bank и Wyelands Bank в этой категории сейчас самые лучшие для тех людей, кто желает заработать ощутимую сумму на своих сбережениях в течение одного года.Возможно, вы ещё не слышали об онлайн-банке Atom, который работает через установленное мобильное приложение, но он предлагает самую высокую процентную ставку на ваши сбережения в размере 1,90% на фиксированном сберегательном счете сроком на один год.Это означает, что если вы разместите свои 10 000 фунтов стерлингов во вклад в этом банке, то по истечении 1 года вы заработаете дополнительно 190 фунтов стерлингов, просто никоим образом не тратя свои деньги.Если мы сравним это с предложениями от таких банков как NatWest и HSBC, у которых процентная ставка составляет 0,5 процента сроком на один год, то там вы сможете заработать только 95 фунтов стерлингов по истечении 1 года.И даже если вам скажем нужен сберегательный счет, пользуясь которым вы сможете изъять с него свои средства в любое время, то менее известные банки по-прежнему предлагают лучшую процентную ставку, чем банки с красивыми вывесками на главных улицах вашего города.Например онлайн-банк Ulster Bank предлагает процентную ставку в размере 1,25% по-сберегательному счету Еasy Access, тогда как обычные банки как те же Natwest и HSBC предлагают только 0,01 процента в год.Соответственно с Ulster Bank вы заработаете 125 фунтов стерлингов по истечение 1 года, а с банками NatWest или HSBC вы получите всего 1 фунт стерлингов на вложенные 10 000."Нет никакой разницы в банковской деятельности с банком на расположенным главной улице вашего города или в недавно запущенном новом онлайн-банке", - сказала Анна Боуз (Anna Bowes), которая работает на вышеупомянутый финансовый ресурс Savings Champion в своём интервью для "Sun Online"."Эти новые запущенные в сеть онлайн-банки являются спасителем сберегательного рынка на данный момент и нет никакой реальной причины не пользоваться их услугами. Сейчас нет выгоды, чтобы класть свои деньги под низкий процент в крупных банках".Если вы планируете перейти к менее известному банку, то сначала убедитесь, что он включен в так называемую Схему компенсации финансовых услуг (FSCS).Это обеспечит гарантированную защиту ваших сбережений до 85 000 фунтов стерлингов на вашем единственном счете и до 170 000 фунтов стерлингов на совместном счете (для двух и более лиц).Господин Эндрю Хаггер из Money Comms, также в интервью для "Sun Online" сказал, что: "Сейчас населению не стоит отбрасывать от себя мысль, чтобы сохранить свои деньги в банке, о котором они никогда не слышали. Поскольку эти банки работают через онлайн-банкинг или мобильное приложение на вашем смартфоне, то у них нет накладных расходов и им не нужно платить большие деньги за содержание своих наземных отделений, поэтому они могут позволить платить вам большую процентную ставку за ваш вклад. Вы должны просто убедиться, что банк находится под страховым покрытием FSCS, поэтому обратите внимание на его фиолетовый логотип на при открытии вами сайта выбранного банка. И пока вы сохраняете безопасный режим входа в онлайн-систему, то работа в мобильном приложении или онлайн-банкинге не должны отличаться от покупок на сайте Amazon. Делайте свой правильный выбор!"Перевод специально для mmgp.ru источник

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