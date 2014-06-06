Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,691 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ICO - самые большие успехи и самые большие неудачи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:40
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар ГераЯ
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 2,963
Благодарностей: 1,579
УГ: 0
КП: 0.326
подарки
ICO - самые большие успехи и самые большие неудачи

ICO все чаще можно услышать как в новостях, так и в сети между обсуждений криптовалют, все больше о них пишут и упоминают в различных статьях и на форумах. Новые токены в первую очередь интересуют тем, что на них можно хорошо зарабатывать на начальной стадии, ведь все монеты на стадии выпуска также требуют инвестирования. Сейчас новые проекты теперь проводят еще и стартапы, что раньше не касались криптовалют, в дальнейшем токены можно использовать и как дивиденды и как товар. И если вы одним из первых распознали перспективность, то у вас есть возможность получить огромную прибыль. Но не только большой успех сопутствует созданию новых токенов, а и мега неудачи. Чего можно ждать от новых проектов после выстрела и какие самые занимательные проекты уже состоялись - поговорим об успехах и неудачах? Чего ожидать на волне популярности? Сколько можно заработать и сколько можно потерять?

Лучшие успешные проекты ICO

Их можно разделить на самые крупные и самые доходные ICO проекты.

Среди самых крупных выделяются следующие ICO (не будем их измерять по местам, так как по некоторым сбор еще идет и суммы сбора могут менять в зависимости от курса криптовалют, в которых был сбор):

1. Браузер BRAVE – запуск произошел в 2016 году, этот ICO предлагал своим пользователям вознаграждение за просмотр рекламы (выплата токенами Basic Attention Token (BAT)) и основан на блокчейне на базе Ethereum, что очень заинтересовало инвесторов по всему миру, ранее подобное никто не предлагал. Разработчики этого браузера собрали 73 млн. долларов США, а что интересно, что в первые 30 секунд запуска этого ICO были собраны рекордные 30 млн. долларов США, тем самым выделился именно скоростью сбора инвестиций, а не общей суммой.


2. EOS – год запуска 2017 и собрана рекордная сумма 651 902 Ethereum
за небольшой период размещения с 26 июня 2017 по 1 июля 2017, последний этап закончится 1 июня 2018 года. Разработчики этого ICO предложили инвесторам уникальную платформу, операционную систему, работающую с использованием умных контрактов, проходящий со скоростью 100000 операций в секунду. Почему этот проект по прежнему перспективен? Такой скоростью никто не может похвастаться – максимум транзакций что могут проводиться в секунду это 1000, у Bitcoin всего 3-4 транзакции. Тогда как у Visa проходит 60 тысяч транзакций в секунду.

3. Tezos – еще один крупнейший стартап на базе блокчейна. За первые 2 дня собрал инвестиций 42 078 Bitcoin. Сейчас уже собрано 65703 BTC – что является рекордной суммой среди сборов. Даже сейчас, с учетом падения курсов по всем криптовалютам, эта сумма более 200 млн. долларов США. Этот проект позиционирует себя как некий «свод законов» для решений конфликтов и осуществления изменений на уровне протокола и альтернативу Ethereum.


4. Bancor – старт этого ICO прошел 12.06.2017г. и только за первые 3 часа собрал 396 720 Ethereum. Еще одна платформа с умными контрактами и ее на базе можно обменять или купить любые монеты с помощью токена Bancor, минуя криптовалютные биржи. А самое главное пользователь будет нести при этом гораздо меньше издержек. В проекте приняли участие 10 885 ин¬ве¬сто¬ров.

5. Aragon - еще один проект быстрого сбора, что может конкурировать с Brave, он собрал за первые 15 минут страта ICO 25 млн. долларов США – явно высшая оценка доверия инвесторов. Этот проект – это платформа для бизнеса и призван быть инструментом для разработки других проектов, он создает среду для создания и управления новыми компаниями в блокчейне. На его основе можно осуществлять бухгалтерский учет, учет всех платежей и т.д. Используются токены ANT.


Самые доходные проекты ICO:

1. Самый известный по доходности ICO проект Ethereum – платформа на основе которой создается все большое проектов, он-лайн сервисов. Изначально цена токена при инвестировании в этот проект составляла 0,311USD при общем количестве монет в 50 миллионов. Цена же одной монеты уже доходила и до 500 долларов. Как видите доходность колоссальная, даже если продать сейчас монеты при падении цены.

2. ICO Stratis – этот проект предоставляет услуги по блокчейн, имеет перспективы сделать платформу высоко надежной и маштабируемой. Начальная цена одной монеты этого проекта была 0,007USD. Тогда как сейчас его стоимость составляет 0,492, как видите рост стоимости колоссальный, к тому же в течение первого года (2015) стоимость одной монеты достигала 10USD, то есть выросла на 125 110%.

3. Storj – этот проект, один из крупных и доходных, стартовал 19 мая и уже 25 мая собрал необходимую сумму в 30 млн. долларов США. Цена с 0,01USD доходила до 1.20USD. Кроме того в этом проекте участвует ряд крупных инвесторов, такие как Google Ventures, Qualcomm Ventures и Techstars. Сам проект предлагает создать облачное хранилище данных, где могут размещаться все операции пользователей на их жестких дисках, оплата за хранение будет осуществляться токенами проекта. Также проектом предусмотрено создание и развитие новых продуктов, усовершенствование уже созданных программ.

4. Spectrocoin – этот проект для владельцев Bitcoin, оказывающий им различные услуги по разработке площадок. Рост его токенов составил с $0,001 до $0,15 или более 18000%.

5. ARK – проект блокчейн- платформы смог показать рост стоимости токенов на более чем 7000% при начальной стоимости 0.01USD.

Как видите, такие проекты мотивируют инвестировать в новые проекты ICO в надеже при небольших вложениях заработать колоссальную прибыль. Но при наличии успешных проектах нельзя не сказать и о самых крупных неудачах, чтоб знать, к чему быть готовым инвесторам в ICO.

Самые крупные провалы


Все финансовые проекты сопряжены и с большими рисками, это доказывают в первую большое количество неудачных проектов, что не смогли «выстрелить» или просто оказались мошенническими, либо с "дырками" для хакеров. Некоторые самые крупные неудачи можно назвать, к тому же вокруг них больше всего информационной шумихи.

THE DAO – это проект можно приводить в пример, как один из самых крупных по сбору средств, так и как один из самых провальных. Яркий и успешный в начале, его старт был в 2016 году и собрал 150 млн. долларов США, предполагал создание уникального фонда с децентрализованным управлением. Но из-за того, что технически проект был не доработан, практически половина средств было похищены хакером, что интересно – недоработки по фонду были известны, но и разработчики и инвесторы смотрели на это сквозь пальцы.

Еще один интересный ICO, что собрал 10 млн. долларов Razormind – его записали уже в мошеннические, так как обещанная блокчейн операционная система так и не была создана и что интересно даже шагов к реализации никаких нет.

Еще могут встречаться поддельные сайты, под известные проекты, например на поддельный проект Enigma было переведено более 500 тысяч долларов США, так как хакеры взяли под контроль домен сайта проекта. Контроль сейчас восстановлен, но доверие инвесторов подорвано.

Еще один случай произошел с ICO компании CoinDash, запущенный 16 июля 2017 года, когда пришлось остановить ICO, так как покупка размещенных токенов проходила на поддельный Ethereum-кошелька и сумма 7 млн. долларов США, ушла в неизвестном направлении.


Ко всем новым стартапам в виде ICO необходимо относиться с осторожностью и понимать, что даже внешне успешный и перспективный проект, может иметь определенную техническую брешь или мошенническую схему, куда могут уйти ваши деньги. Но и отметать, что ICO могут выгодными как инвестиции нельзя, просто нужно уметь сопоставлять риски. Удачных всем инвестиций.



Автор: ГераЯ
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU


https://text.ru/spelling/59bd0806aa0d1
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

FXOPEN - тут можно торговать криптовалютами
Inadvisors - ПАММ-обзоры:FXOpen и Альпари!
ГераЯ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто получает самые большие пенсии - эксперт moskva Политика и экономика 0 09.02.2017 22:14
Названы самые ломкие и самые надежные жесткие диски clipman77 Новости технологий и интернета 0 04.08.2016 22:30
Госстат Украины: На Донбассе самые большие зарплаты Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 24 12.02.2016 12:37
Самые большие лайнеры в мире Angelika78 Курилка 11 19.06.2014 14:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар GHM
btc-pm-btc-pm.com
От GHM в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Фильм "Парни не плачут". Где скачать
От Матик в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
Бесплатные CMS
От Risko в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
Аватар Andrii Petrovich
happybit.co.in - Happybit
От Andrii Petrovich в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bagvell
divitiarum.com - divitiarum
От Bagvell в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
Laode -www. laode.net
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,691
Тем
489,172
Сообщений
12,180,253

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram