ICO - самые большие успехи и самые большие неудачи

ICO все чаще можно услышать как в новостях, так и в сети между обсуждений криптовалют, все больше о них пишут и упоминают в различных статьях и на форумах. Новые токены в первую очередь интересуют тем, что на них можно хорошо зарабатывать на начальной стадии, ведь все монеты на стадии выпуска также требуют инвестирования. Сейчас новые проекты теперь проводят еще и стартапы, что раньше не касались криптовалют, в дальнейшем токены можно использовать и как дивиденды и как товар. И если вы одним из первых распознали перспективность, то у вас есть возможность получить огромную прибыль. Но не только большой успех сопутствует созданию новых токенов, а и мега неудачи. Чего можно ждать от новых проектов после выстрела и какие самые занимательные проекты уже состоялись - поговорим об успехах и неудачах? Чего ожидать на волне популярности? Сколько можно заработать и сколько можно потерять?
Лучшие успешные проекты ICO
Их можно разделить на самые крупные и самые доходные ICO проекты
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Среди самых крупных выделяются следующие ICO
(не будем их измерять по местам, так как по некоторым сбор еще идет и суммы сбора могут менять в зависимости от курса криптовалют, в которых был сбор):
1. Браузер BRAVE
– запуск произошел в 2016 году, этот ICO предлагал своим пользователям вознаграждение за просмотр рекламы (выплата токенами Basic Attention Token (BAT)) и основан на блокчейне на базе Ethereum, что очень заинтересовало инвесторов по всему миру, ранее подобное никто не предлагал. Разработчики этого браузера собрали 73 млн. долларов США, а что интересно, что в первые 30 секунд запуска этого ICO были собраны рекордные 30 млн. долларов США
, тем самым выделился именно скоростью сбора инвестиций, а не общей суммой.
2. EOS
– год запуска 2017 и собрана рекордная сумма 651 902 Ethereum
за небольшой период размещения с 26 июня 2017 по 1 июля 2017
, последний этап закончится 1 июня 2018 года. Разработчики этого ICO предложили инвесторам уникальную платформу, операционную систему, работающую с использованием умных контрактов, проходящий со скоростью 100000 операций в секунду. Почему этот проект по прежнему перспективен? Такой скоростью никто не может похвастаться – максимум транзакций что могут проводиться в секунду это 1000, у Bitcoin всего 3-4 транзакции. Тогда как у Visa проходит 60 тысяч транзакций в секунду.
3. Tezos
– еще один крупнейший стартап на базе блокчейна. За первые 2 дня собрал инвестиций 42 078 Bitcoin.
Сейчас уже собрано 65703 BTC – что является рекордной суммой среди сборов. Даже сейчас, с учетом падения курсов по всем криптовалютам, эта сумма более 200 млн. долларов США. Этот проект позиционирует себя как некий «свод законов» для решений конфликтов и осуществления изменений на уровне протокола и альтернативу Ethereum.
4. Bancor
– старт этого ICO прошел 12.06.2017г. и только за первые 3 часа собрал 396 720 Ethereum
. Еще одна платформа с умными контрактами и ее на базе можно обменять или купить любые монеты с помощью токена Bancor, минуя криптовалютные биржи. А самое главное пользователь будет нести при этом гораздо меньше издержек. В проекте приняли участие 10 885 ин¬ве¬сто¬ров.
5. Aragon
- еще один проект быстрого сбора, что может конкурировать с Brave, он собрал за первые 15 минут страта ICO 25 млн. долларов США
– явно высшая оценка доверия инвесторов. Этот проект – это платформа для бизнеса и призван быть инструментом для разработки других проектов, он создает среду для создания и управления новыми компаниями в блокчейне. На его основе можно осуществлять бухгалтерский учет, учет всех платежей и т.д. Используются токены ANT.
Самые доходные проекты ICO:
1. Самый известный по доходности ICO проект Ethereum
– платформа на основе которой создается все большое проектов, он-лайн сервисов. Изначально цена токена при инвестировании в этот проект составляла 0,311USD при общем количестве монет в 50 миллионов. Цена же одной монеты уже доходила и до 500 долларов. Как видите доходность колоссальная, даже если продать сейчас монеты при падении цены.
2. ICO Stratis
– этот проект предоставляет услуги по блокчейн, имеет перспективы сделать платформу высоко надежной и маштабируемой. Начальная цена одной монеты этого проекта была 0,007USD. Тогда как сейчас его стоимость составляет 0,492, как видите рост стоимости колоссальный, к тому же в течение первого года (2015) стоимость одной монеты достигала 10USD, то есть выросла на 125 110%.
3. Storj
– этот проект, один из крупных и доходных, стартовал 19 мая и уже 25 мая собрал необходимую сумму в 30 млн. долларов США. Цена с 0,01USD доходила до 1.20USD. Кроме того в этом проекте участвует ряд крупных инвесторов, такие как Google Ventures, Qualcomm Ventures и Techstars. Сам проект предлагает создать облачное хранилище данных, где могут размещаться все операции пользователей на их жестких дисках, оплата за хранение будет осуществляться токенами проекта. Также проектом предусмотрено создание и развитие новых продуктов, усовершенствование уже созданных программ.
4. Spectrocoin
– этот проект для владельцев Bitcoin, оказывающий им различные услуги по разработке площадок. Рост его токенов составил с $0,001 до $0,15 или более 18000%.
5. ARK
– проект блокчейн- платформы смог показать рост стоимости токенов на более чем 7000% при начальной стоимости 0.01USD.
Как видите, такие проекты мотивируют инвестировать в новые проекты ICO
в надеже при небольших вложениях заработать колоссальную прибыль. Но при наличии успешных проектах нельзя не сказать и о самых крупных неудачах, чтоб знать, к чему быть готовым инвесторам в ICO.
Самые крупные провалы
Все финансовые проекты сопряжены и с большими рисками
, это доказывают в первую большое количество неудачных проектов, что не смогли «выстрелить» или просто оказались мошенническими, либо с "дырками" для хакеров. Некоторые самые крупные неудачи можно назвать, к тому же вокруг них больше всего информационной шумихи.
THE DAO
– это проект можно приводить в пример, как один из самых крупных по сбору средств, так и как один из самых провальных. Яркий и успешный в начале, его старт был в 2016 году и собрал 150 млн. долларов США, предполагал создание уникального фонда с децентрализованным управлением. Но из-за того, что технически проект был не доработан, практически половина средств было похищены хакером,
что интересно – недоработки по фонду были известны, но и разработчики и инвесторы смотрели на это сквозь пальцы.
Еще один интересный ICO, что собрал 10 млн. долларов Razormind
– его записали уже в мошеннические, так как обещанная блокчейн операционная система так и не была создана и что интересно даже шагов к реализации никаких нет.
Еще могут встречаться поддельные сайты, под известные проекты, например на поддельный проект Enigma
было переведено более 500 тысяч долларов США, так как хакеры взяли под контроль домен сайта проекта. Контроль сейчас восстановлен, но доверие инвесторов подорвано.
Еще один случай произошел с ICO компании CoinDash
, запущенный 16 июля 2017 года, когда пришлось остановить ICO, так как покупка размещенных токенов проходила на поддельный Ethereum-кошелька и сумма 7 млн. долларов США, ушла в неизвестном направлении.
Ко всем новым стартапам в виде ICO необходимо относиться с осторожностью и понимать, что даже внешне успешный и перспективный проект, может иметь определенную техническую брешь или мошенническую схему, куда могут уйти ваши деньги. Но и отметать, что ICO могут выгодными как инвестиции нельзя, просто нужно уметь сопоставлять риски. Удачных всем инвестиций.
Автор: ГераЯ
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