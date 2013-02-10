Drum13 Мастер

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Газовая электрогенерация продолжает кормить в Германии "зелёную энергетику"



Очередная новость о том, как "зелёная энергетика" побеждает ископаемую электрогенерацию, и за чей счёт осуществляется эта победная поступь.



Речь пойдёт о Германии, локомотиве Европейского Союза, где зафиксирован рост электрогенерации за счёт электростанций на природном газе. Рост составил по итогам прошлого года 50 процентов. И, казалось бы, что дешевеющий природный газ, а так же дорожающий уголь сигнализирует о возвращении газовой электрогенерации. Ко всему прочему, перед правительством страны стоит задача сократить выброс парниковых газов, тем самым нужно как можно скорее избавляться от угольных электростанций и переходить на газовую электрогенерацию. Но иногда логика не дружит с практикой.



История газовой электростанции в городе Иршинге, что находится в Баварии - это самая настоящая электрогенерирующая трагедия. На станции были установлены мощнейшие и современнейшие энергетические блоки, оснащенные современными и мощными турбинами корпорации Siemens. По показателям, электростанция считается одной из самых эффективных в мире. КПД 5-го энергоблока равняется 59,7 процента, мощность 846 МВт, КПД 4-го энергоблока и того выше, 60,4 процента, мощность 550 МВт.



Электростанция была запущена в рамках проекта E.ON, в 2010-2011 годах. Пятый энергоблок принадлежит на 50,2 процента компании Uniper, которая работает и в России. А четвёртый энергоблок компании принадлежит на все 100 процентов.



Но после запуска станции, она практически не производила электроэнергию, стояла законсервированная. А дело в том, что как раз на момент открытия, в Германии было зафиксировано резкое снижение оптовых цен не электроэнергию. А так как солнечная и ветряная электрогенерация имеет приоритет при сбыте, перед газовой, даже если она и дороже, а угольные станции обходились дешевле, газовые электростанции в итоге оказались не у дел.



В результате, владельцы современной газовой электростанции обратились к сетевому оператору Tennet, который отвечает за поставку электроэнергии частным домовладениям и промышленным объектам в Баварии, о полном выводе из эксплуатации станции, в 2015 году. Но поступил отказ, под предлогом её нужности, ради обеспечения безопасности электросистемы Баварии.



Такая вот ситуация с электрогенерацией сложилась в Германии. То есть на законном основании станции заставляют работать в убыток.



Но владельцы газовой электростанции вновь обратились, на этой неделе, к властям, с просьбой законсервировать станцию на два года, с 1 апреля 2018 года. По причине убыточности объекта.



Можно ли из этой новости делать вывода о том, что перспектива газового рынка в Германии будет ухудшаться и в дальнейшем? Вряд ли. Природный газ требуется этой стране, в основном, для отопления. И возможно в будущем, когда федеральному правительству придёт осознание убыточности "зелёной электрогенерации", оно наконец-то вспомнит о газовых электростанциях.



Специально для mmgp.ru Очередная новость о том, как "зелёная энергетика" побеждает ископаемую электрогенерацию, и за чей счёт осуществляется эта победная поступь.Речь пойдёт о Германии, локомотиве Европейского Союза, где зафиксирован рост электрогенерации за счёт электростанций на природном газе. Рост составил по итогам прошлого года 50 процентов. И, казалось бы, что дешевеющий природный газ, а так же дорожающий уголь сигнализирует о возвращении газовой электрогенерации. Ко всему прочему, перед правительством страны стоит задача сократить выброс парниковых газов, тем самым нужно как можно скорее избавляться от угольных электростанций и переходить на газовую электрогенерацию. Но иногда логика не дружит с практикой.История газовой электростанции в городе Иршинге, что находится в Баварии - это самая настоящая электрогенерирующая трагедия. На станции были установлены мощнейшие и современнейшие энергетические блоки, оснащенные современными и мощными турбинами корпорации Siemens. По показателям, электростанция считается одной из самых эффективных в мире. КПД 5-го энергоблока равняется 59,7 процента, мощность 846 МВт, КПД 4-го энергоблока и того выше, 60,4 процента, мощность 550 МВт.Электростанция была запущена в рамках проекта E.ON, в 2010-2011 годах. Пятый энергоблок принадлежит на 50,2 процента компании Uniper, которая работает и в России. А четвёртый энергоблок компании принадлежит на все 100 процентов.Но после запуска станции, она практически не производила электроэнергию, стояла законсервированная. А дело в том, что как раз на момент открытия, в Германии было зафиксировано резкое снижение оптовых цен не электроэнергию. А так как солнечная и ветряная электрогенерация имеет приоритет при сбыте, перед газовой, даже если она и дороже, а угольные станции обходились дешевле, газовые электростанции в итоге оказались не у дел.В результате, владельцы современной газовой электростанции обратились к сетевому оператору Tennet, который отвечает за поставку электроэнергии частным домовладениям и промышленным объектам в Баварии, о полном выводе из эксплуатации станции, в 2015 году. Но поступил отказ, под предлогом её нужности, ради обеспечения безопасности электросистемы Баварии.Такая вот ситуация с электрогенерацией сложилась в Германии. То есть на законном основании станции заставляют работать в убыток.Но владельцы газовой электростанции вновь обратились, на этой неделе, к властям, с просьбой законсервировать станцию на два года, с 1 апреля 2018 года. По причине убыточности объекта.Можно ли из этой новости делать вывода о том, что перспектива газового рынка в Германии будет ухудшаться и в дальнейшем? Вряд ли. Природный газ требуется этой стране, в основном, для отопления. И возможно в будущем, когда федеральному правительству придёт осознание убыточности "зелёной электрогенерации", оно наконец-то вспомнит о газовых электростанциях.

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