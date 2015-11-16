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Криптоинвестор Гарамани:почему не стоит верить громким заголовкам про смерть биткойна





Популярное издание "VentureBeat" попросило у известного в западном мире американского криптоинвестора Адама Гарамани (Adam Ghahramani) дать свой комментарий по поводу того, что почему срабатывает "эффект домино", когда о биткойне на ленты информационных агентств начинают поступать невеселые известия. И вот как он ответил на эту просьбу:



Действительно - о биткойне писать сейчас просто выгодно и давайте вместе посмотрим лишь на некоторые недавние пугающие заголовки из ведущих СМИ мира:



Американский телеканал CNBC: Биткойн обрушился из-за сообщений, что в Китае закрываются криптовалютные биржи.



The Street: Биткойн подешевел из-за остановки торгов на бирже Bitkan в Китае.



Business Insider: Как только Джейми Даймон покритиковал биткойн, то цена его упала на 11,5%.



Forbes: Крах биткойна уже неизбежен! Что нам ждать от этого?



Впрочем, если у статьи нет броского заголовка, то тогда внутри её вы будите наблюдать данные или графики, которые должны вызвать у вас шок и трепет. К примеру, как график, который показан ниже. Просто на таком графике обыватель не сразу разглядит, что ось "Y" стартует с 4100 долл. США и завершается на 4400 долл. США - и что же в этом плохого?







Всё это уже можно сказать, что традиционная волатильность для современных криптовалют. В течение лета этого года накопилось в общей сложности почти 3 недели, в течение которых спады и взлеты курса биткойна превышали 5 процентов! И практически всегда СМИ сообщают об этом как о какой-то сенсации!



Однако всё нужно рассматривать в прямом контексте событий связанных с биткойном, а не только стараться извлечь из всего фейковую сенсацию. Гармани говорит следующее: "Смотрите, этой зимой биткойн стоил ещё 600 долл. США за 1 единицу и тот кто желал, тот и приобрёл его. В данное время он стоит выше 3000 долл. США, а недавно подрастал до 5000 долл. США. Ну так что вы подразумеваете когда начинаете утверждать, что стоимость биткойна резко провалилась вниз? Посчитайте - если даже он просядет на 70%, то по-любому - с начала года он будет демонстрировать вам 100% прибыль! Только вдумайтесь - целых 100% только с начала года! Какой банк вам даст столько"?



По его словам он чётко верит, что ежедневная цена этой криптовалюты уже не имеет критического значения. Просто, если вы убежденный сторонник того, что блокчейн скоро захватит весь мир, то, пожалуйста, вкладывайтесь в него - рано или поздно вы снимите с этого свою прибыль.



Однако, если вам нужно постоянство и быстрое получение высокой прибыли, тогда вкладываться в биткойн не стоит. Дело в том, что многие журналисты пишущие про криптовалюты, не всегда чётко осознают, что как это всё на самом деле работает. Например, специалисты в этой сфере хорошо знают, что прогремевший на этой неделе на весь мир глава американского финансового холдинга JPMorgan Chase г-н Джейми Даймон вот уже как года 3-4 постоянно критикует биткойн, соответственно, это не его очередное высказывание обвалило биткойн на 11,5% - это был другой фактор. Плюс ещё помните, что биткойн функционирует по всему миру и большинство частных инвесторов из РФ или Китая даже не в курсе, а кто такой на самом деле этот самый Джейми Даймон. Каждый день воротилы из финансового мира, что-то заявляют про биткойн, однако этот никак не влияет на курс этой криптовалюты.



В целом г-н Гарамани против того, чтобы ради большого трафика журналисты придумывали бы кричащие заголовки к своим статьям - это явно переход границ адекватности в подаче таких новостей для своих читателей. В механизме работы этой системы хорошо разбираются пока лишь единицы, а остальные ведут подгон фактов, не боле. И поэтому он попросил бы не писать свои криптоновости подобно любому другому рынка - он полностью другой. В нём нужно хорошо разбираться.



И в конце он резюмирует, что, конечно, никто не обязывает писать журналистов только хорошие новости про биткойн, но не стоит также и превращать освещение этого рынка в какой-то цирк. Об этом нужно помнить постоянно!



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59bce4be81f9d Популярное издание "VentureBeat" попросило у известного в западном мире американского криптоинвестора Адама Гарамани (Adam Ghahramani) дать свой комментарий по поводу того, что почему срабатывает "эффект домино", когда о биткойне на ленты информационных агентств начинают поступать невеселые известия. И вот как он ответил на эту просьбу:Действительно - о биткойне писать сейчас просто выгодно и давайте вместе посмотрим лишь на некоторые недавние пугающие заголовки из ведущих СМИ мира:Американский телеканал: Биткойн обрушился из-за сообщений, что в Китае закрываются криптовалютные биржи.: Биткойн подешевел из-за остановки торгов на бирже Bitkan в Китае.: Как только Джейми Даймон покритиковал биткойн, то цена его упала на 11,5%.: Крах биткойна уже неизбежен! Что нам ждать от этого?Впрочем, если у статьи нет броского заголовка, то тогда внутри её вы будите наблюдать данные или графики, которые должны вызвать у вас шок и трепет. К примеру, как график, который показан ниже. Просто на таком графике обыватель не сразу разглядит, что ось "Y" стартует с 4100 долл. США и завершается на 4400 долл. США - и что же в этом плохого?Всё это уже можно сказать, что традиционная волатильность для современных криптовалют. В течение лета этого года накопилось в общей сложности почти 3 недели, в течение которых спады и взлеты курса биткойна превышали 5 процентов! И практически всегда СМИ сообщают об этом как о какой-то сенсации!Однако всё нужно рассматривать в прямом контексте событий связанных с биткойном, а не только стараться извлечь из всего фейковую сенсацию. Гармани говорит следующее: "Смотрите, этой зимой биткойн стоил ещё 600 долл. США за 1 единицу и тот кто желал, тот и приобрёл его. В данное время он стоит выше 3000 долл. США, а недавно подрастал до 5000 долл. США. Ну так что вы подразумеваете когда начинаете утверждать, что стоимость биткойна резко провалилась вниз? Посчитайте - если даже он просядет на 70%, то по-любому - с начала года он будет демонстрировать вам 100% прибыль! Только вдумайтесь - целых 100% только с начала года! Какой банк вам даст столько"?По его словам он чётко верит, что ежедневная цена этой криптовалюты уже не имеет критического значения. Просто, если вы убежденный сторонник того, что блокчейн скоро захватит весь мир, то, пожалуйста, вкладывайтесь в него - рано или поздно вы снимите с этого свою прибыль.Однако, если вам нужно постоянство и быстрое получение высокой прибыли, тогда вкладываться в биткойн не стоит. Дело в том, что многие журналисты пишущие про криптовалюты, не всегда чётко осознают, что как это всё на самом деле работает. Например, специалисты в этой сфере хорошо знают, что прогремевший на этой неделе на весь мир глава американского финансового холдинга JPMorgan Chase г-н Джейми Даймон вот уже как года 3-4 постоянно критикует биткойн, соответственно, это не его очередное высказывание обвалило биткойн на 11,5% - это был другой фактор. Плюс ещё помните, что биткойн функционирует по всему миру и большинство частных инвесторов из РФ или Китая даже не в курсе, а кто такой на самом деле этот самый Джейми Даймон. Каждый день воротилы из финансового мира, что-то заявляют про биткойн, однако этот никак не влияет на курс этой криптовалюты.В целом г-н Гарамани против того, чтобы ради большого трафика журналисты придумывали бы кричащие заголовки к своим статьям - это явно переход границ адекватности в подаче таких новостей для своих читателей. В механизме работы этой системы хорошо разбираются пока лишь единицы, а остальные ведут подгон фактов, не боле. И поэтому он попросил бы не писать свои криптоновости подобно любому другому рынка - он полностью другой. В нём нужно хорошо разбираться.И в конце он резюмирует, что, конечно, никто не обязывает писать журналистов только хорошие новости про биткойн, но не стоит также и превращать освещение этого рынка в какой-то цирк. Об этом нужно помнить постоянно!По материалам источник

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