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Тюльпаны и биткоин - детские шалости, на рынке есть пузырь пострашнее

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Тюльпаны и биткоин - детские шалости, на рынке есть пузырь пострашнее
В этом году рынок швейцарских акций в целом демонстрировал весьма скромный рост… за исключением одной компании, которая настолько вырвалась вперед и с таким отрывом обошла прочих соперников, что экспертам рынка осталось лишь недоуменно разводить руками в безуспешных попытках найти какое-то приемлемое объяснение этому феномену. Эта компания – Центробанк Швейцарии.

В августе стоимость акции ШНБ впервые пробила отметку 3000 франков ($3,143), вдвое превысив уровни годовой давности и подорожав на 50% с середины июля, пишет издание Financial Times. Акции швейцарского регулятора торгуются на фондовой бирже страны наравне с акциями всех других включенных в листинг компаний, хотя их ликвидность несколько ниже из-за высоких цен. Швейцарские кантоны в общей совокупности владеют 45% акций ШНБ, еще 15% принадлежат кантональным банкам, и оставшиеся 40% формируют долю частных лиц и компаний. Правительство страны никак не участвует в долевом капитале Банка.

Если учесть, что ШНБ демонстрирует волчий аппетит к ценным бумагам Apple и является держателем акций США на сумму $80 млрд, то можно понять, почему этот поддерживаемый акционерами хедж-фонд переживает тот еще бурный год. Вполне объяснимо, что акционеры считают этот рост драйвером роста стоимости акций.

У FT есть несколько своих версий, объясняющих ошеломительный рост бумаг ШНБ.

1. Одной из возможных причин могут являться впечатляющие результаты отчетности Банка по прибылям и убыткам P&L, которые практически стопроцентно гарантируют выплату дивидендов в этом году (иногда, например, в 2015 году, ШНБ не удавалось произвести такие выплаты). Размер дивидендов строго оговорен законом и не должен превышать 15 франков за одну акцию. Если выплаты будут осуществлены в полном объеме, это обусловит показатель доходности на уровне 50 б.п., что являет собой разительный контраст с доходностью 10-летних облигаций страны, составляющей -15 б.п.

2. В качестве еще одной возможной причины приводится немецкий инвестиционный информационный бюллетень Actien Börse, разосланный клиентам в июле и спровоцировавший рост спроса на акции ШНБ. Бюллетень содержал рекомендацию на покупку акций, сравнивая их с чрезвычайно редкими почтовыми марками 19-го века «Голубой Маврикий».

Поскольку ШНБ выпустил всего 100 тыс. акций, торговые объемы по ним нельзя назвать высокими, поэтому любые действия инвесторов по их покупке или продаже могут провоцировать ощутимые скачки цен. Конечно, эти аргументы выглядят довольно спорными. Например, инвесторы могли бы зафиксировать рост доходности посредством покупки казначейских облигаций США и хеджирования своих рисков, да и масштабы воздействия информационной рассылки кажутся несколько преувеличенными.

3. Однако издание приводит еще одну возможную причину, которая представляется более приближенной к реальности. Частные инвесторы пытаются сыграть на опережение в преддверии возможной обратной покупки акций Центробанком. Как напоминает FT, ШНБ станет далеко не первым ЦБ, который выкупает свои акции у инвесторов. Такие обратные покупки случались и раньше. Именно так поступил в начале 2000-х гг. Банк международных расчетов, центробанк Центробанков, выкупив свои акции у частных инвесторов, что позволило ему сосредоточиться на более эффективном исполнении своих общественных функций, не завися от интересов инвесторов.

В любом случае, вне зависимости от стоящих за этим мотивов, рост акций практически наверняка был обусловлен действиями частных акционеров. Маловероятно, чтобы кантоны или кантональные банки бросились массово скупать акции ШНБ, поскольку их доля в капитале Банка остается неизменной на протяжении многих лет. Сложнее объяснить другое – почему цены на акции ШНБ выросли этим летом так резко, добавляет издание. Как комментируют аналитики банка Vontobel в Цюрихе, институциональные инвесторы не вкладывают средства в эти акции, что обуславливает отсутствие спроса на их анализ и освещение этой темы, а делать надежные прогнозы по прибылям здесь затруднительно, поскольку они чрезвычайно чутко реагируют даже на незначительные движения на финансовом рынке.

Альтернативный вариант состоит в том, что какой-то частный инвестор потихоньку скупает все доступные акции. Единственным таким крупнейшим частным акционером является немец Тео Зигерт, бизнесмен и профессор Мюнхенского университета, который владеет 6.7% акций ШНБ, что превосходит размер доли всех швейцарских кантонов, за исключением Берна. Однако если бы этим таинственным покупателем был Зиберт, ему пришлось бы подать новую отчетность, официально заявив о себе как о крупном акционере, как только размер его доли превысит порог 10%. Поскольку обратный выкуп акций ЦБ маловероятен, остается лишь одно приемлемое объяснение: своими активными инвестициями в акции ШНБ активно стимулирует рост цен на мировых фондовых рынках, формируя очередной пузырь, а теперь частные инвесторы делают то же самое с акциями ШНБ, создавая опасный замкнутый круг.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекc
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