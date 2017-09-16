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Subs Oil Company - subsoil.company

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:06
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,844
Благодарностей: 6,213
УГ: 55
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Subs Oil Company - subsoil.company
Привет Форумчане, Друзья! Представляю проект без дизайна, с шаблоном, проект "партизан"
в последствии будет новый дизайн, маркетинг, техническая составляющая!
я не админ/создатель проекта.
старт проекта: 16.09.2017
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

О Проекте!

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но неспособны сделать так, потому что они не финансовые эксперты.
Недр.Компания является долгосрочная высокая выработка Частная программа кредита, подкрепленные Forex торговый рынок и инвестирования в различные фонды и мероприятий.Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
Маркетинг Проекта!


Цитата:
0.75% в сутки на 30 Календарных Дней!
(Депозит возвращается)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $150.00
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"


Платёжные Системы!

PM


Языки Проекта!

английский
( будут добавлены другие языковые версии)


Реферальная программа!

0,75% от депозита!


Регламент Выплат!

Автовыплаты!



Максимальный депозит!

150$

Минимальный депозит!

1$

Внимание!

Технические Характеристики
Dates Created on 2017-08-23 - Expires on 2022-08-23 - Updated on 2017-08-28
IP Address 186.2.161.39 - 1 other site is hosted on this server
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador






Регистрация в проектЕ
!!!

Мой Депозит!

Цитата:
Date : 09/16/2017 09:09
From/To Account : U16494686
Amount : -149.00
Currency : USD
Batch : 188359033
Memo : Shopping Cart Payment. Invoice 7,
Payment ID : 7
Hash : c8d14254ea8c5ffe1e2e91cc07351918
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 12:09.
Ярослав Яценко вне форума  
Старый Сегодня, 12:42
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,730
Благодарностей: 170
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Subs Oil Company - subsoil.company
Партизан. Голубой. Из Европы что ль?
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Old Seaman на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:11
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