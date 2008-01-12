Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,670 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

goodpay.biz is scam

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:58
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.09.2017
Сообщений: 0
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
goodpay.biz is scam
Hi guys,

Goodpay.biz is a scam. please stay away. I have lost hundreds of $$. Do not invest here

thanks
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Баннер: {{ slide.title }}
defaultuser вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как распознать scam ICO? moskva ICO 4 28.08.2017 00:15
Allhyipmon.ru - Big SCAM... SCAM SCAM!!! DailyVote Архив: Реферальные и страховые предложения 9 17.04.2017 14:34
Anti-Scam Investment - i.anti-scam.ru Monitor-invest Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 82 04.02.2008 20:10
как расшифровывается аббревиатура SCAM? Man In Black [DS] Список интернет мошенников 2 12.01.2008 00:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар vromanz
MERLIM NETWORK - рефбек + сильная спонсорская ветка
От vromanz в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Easybusinessday - Easybusinessday.com
От allhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар onliner-76
Meridian Invest - meridianinvest.net
От onliner-76 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Национальный Банк Украины планирует взять под контроль рынок криптовалют в Украине
От lannna в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Предложение по улучшению безопасности аккаунтов
От igrinov в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар fedmal333
Советник shockbar v1.1
От fedmal333 в разделе «Программное обеспечение»
.     
Пользователей
422,670
Тем
489,163
Сообщений
12,179,495

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram