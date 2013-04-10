sergsteshen1 Интересующийся

Имя: Сергей Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 11.08.2015 Сообщений: 153 Благодарностей: 2 УГ: 0 КП: 0.000

Можно ли торговать с 10$ по Forex или ПАММ стратегии.



Прежде всего давайте рассмотрим что такое ПАММ счет на Forex? - если говорить простым языком, то это разновидность счета в который вы как потенциальный инвестор можете вложить деньги, и получать определенный процент прибыли в том случае если управляющий этим счетом будет данную прибыль получать. В данном случае вы должны понимать что если являетесь инвестором в ПАММ счет, то потенциальные риски и издержки лежат исключительно на вас, потому как сам управляющий счетом не несет никакой ответственности за ваши средства, которые находятся на ПАММ счету. Поэтому вам необходимо выбирать управляющего очень грамотно и аккуратно.

Вообще если говорить о заработке с 10$ то здесь стоит четко осознавать что это просто мизерная сумма, и ее в принципе бессмысленно рассматривать как некий фундамент для серьезного старта. То-есть давайте называть вещи своими именами, с 10$ вы ничего не заработаете, это касается и того если будете торговать самостоятельно, ну и конечно же того если будете вкладывать эти средства непосредственно в ПАММ счет, особой прибыли в данном случае не придет.



Поэтому если есть 10$, вы горите желанием торговать на рынке Forex и оттачивать свои навыки, то я бы порекомендовал открыть на эти деньги центовый счет. В данном случае вы бы оттачивали навыки работая с реальными средствами, ощущали бы все психологическое воздействие от работы с реальными деньгами, но и при всем этом не рисковали какими то значительными суммами.

В заключении мне бы хотелось отметить, что трейдинг это серьезный бизнес, который требует не только каких то навыков и опыта, но и конечно же первичных капиталовложений. Фактически чем выше ваши первичные капиталовложения, тем больше ваш потенциальный доход, и вы это четко должны понимать.

Источник Как заработать с 10$ на бинарных опционах, если смысл это делать самостоятельно используя какую-то стратегию или же вложить эти деньги, к примеру в ПАММ счет на Forex.Прежде всего давайте рассмотрим что такое ПАММ счет на Forex? - если говорить простым языком, то это разновидность счета в который вы как потенциальный инвестор можете вложить деньги, и получать определенный процент прибыли в том случае если управляющий этим счетом будет данную прибыль получать. В данном случае вы должны понимать что если являетесь инвестором в ПАММ счет, то потенциальные риски и издержки лежат исключительно на вас, потому как сам управляющий счетом не несет никакой ответственности за ваши средства, которые находятся на ПАММ счету. Поэтому вам необходимо выбирать управляющего очень грамотно и аккуратно.Вообще если говорить о заработке с 10$ то здесь стоит четко осознавать что это просто мизерная сумма, и ее в принципе бессмысленно рассматривать как некий фундамент для серьезного старта. То-есть давайте называть вещи своими именами, с 10$ вы ничего не заработаете, это касается и того если будете торговать самостоятельно, ну и конечно же того если будете вкладывать эти средства непосредственно в ПАММ счет, особой прибыли в данном случае не придет.Поэтому если есть 10$, вы горите желанием торговать на рынке Forex и оттачивать свои навыки, то я бы порекомендовал открыть на эти деньги центовый счет. В данном случае вы бы оттачивали навыки работая с реальными средствами, ощущали бы все психологическое воздействие от работы с реальными деньгами, но и при всем этом не рисковали какими то значительными суммами.В заключении мне бы хотелось отметить, что трейдинг это серьезный бизнес, который требует не только каких то навыков и опыта, но и конечно же первичных капиталовложений. Фактически чем выше ваши первичные капиталовложения, тем больше ваш потенциальный доход, и вы это четко должны понимать.

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