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Можно-ли нагрузить компьютер и получать пассивный доход в 100 руб.?

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Старый Сегодня, 11:04
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 6
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УГ: 0
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Можно-ли нагрузить компьютер и получать пассивный доход в 100 руб.?
Здравствуйте я новенький тут. Меня интересует пассивный доход с получением 100 рублей в день с одного компьютера. Я думаю самое интересное это автосервис. Я зарегестрировался в пару проектов но пока результат меня не устраивает.
Мои сайты и сколько в день получается:
1. http://surfearner.me/952888
В день в среднем 3 руб. Это приложение установлено + самый эффективный на сайте просмотр рекламы оставил вкладку и периодически смотрит рекламу на автомате.
2. http://teaserbz.net/u/Andrei56
В день в среднем 0.6 руб. Там только приложение.
3. https://payad.me/?ref=292604
В день 0.09 руб. Там только приложение.
4. https://advprofit.ru/?ref=27038
В день 0.2 руб. Там только приложение
5. http://jobplant.net/u/Andrei56
В день 0.09 руб. Это приложение + там есть посещение. На посещение я намного больше получил чем на приложение.
6. https://umatrix.org/?ref=135522
В день 0.1 руб. Там только приложение.
7. https://p2p.bz/u/Andrei56
В день 0.42 руб. Там только приложение.
8. http://rubserf.ru/?r=221681
В день 0.46 руб. Там программа авто серфинга + на сайте клики есть.
9. https://autodengi.com/pr/470921
В день 0.40 руб. Через программу авто серфинга.
И еще что нашел без вложений Игра.
https://motormoney.org/?u=Andreri565
В среднем на серфинге и сборе я делаю 1.5 руб. в день но надо самому сидеть и тыкать.

Все данные без рефератов, и компьютер не на весь день работы.
Пишите свои способы пассивного заработка и среднее в день без рефератов выходит.
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Андрей 56рус на форуме  
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