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ФАС России призовет Olymp Trade к ответу

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ФАС России призовет Olymp Trade к ответу
СРО АФД: «Русскоязычное содержание сайта и возможность начать онлайн-трейдинг в рублях свидетельствуют о том, что его целевая аудитория - жители России».

Московское УФАС России сообщила сегодня о начале рассмотрения дела в отношении ООО Яндекс и ООО Процесс-А по признакам нарушения Закона «о Рекламе». По итогам вчерашнего заседания, Антимонопольная служба РФ отложила рассмотрение дела, но далее привлечет компанию Smartex International Ltd, управляющую брендом бинарных опционов Olymp Trade, в качестве ответчика по делу.

Напомним, что две недели тому назад, антимонопольный орган возбудил дело в связи с размещением компаниями рекламы финансовых услуг (производные финансовые инструменты), предоставление которых требует наличие лицензии Центробанка, а также по признакам отсутствия в рекламных материалах полного наименования лица, оказывающего такие услуги. Тогда фигурантами дела были названы рекламораспространитель ООО Яндекс и сам рекламодатель ООО Процесс-А.

На текущий момент, оба обвиняемых не признали фактов нарушения Закона. «По мнению ООО Яндекс и ООО Процесс-А, нарушение законодательства о рекламе отсутствует, так как текст рекламы дает понять, что рекламируемые услуги не являются финансовыми и оказываются в Республике Сейшельские острова для ее жителей, реклама не направлена на граждан России, и, следовательно, получение лицензии на рекламируемые услуги не требуется», говорится в сегодняшнем заявлении УФАС.

Между тем, представители Ассоциации форекс-дилеров (СРО АФД) считают, что русскоязычное содержание сайта Smartex International Ltd, распространителя рекламы, и возможность начать онлайн-трейдинг в рублях свидетельствуют о том, что целевая аудитория сайта – жители России. Более того, сама рассматриваемая реклама отображалась в России.

Стоит подчеркнуть, что компания Smartex International Ltd действительно зарегистрирована на Сейшельских островах под номером 144540, но знакома участникам внебиржевых рынков по бренду Olymp Trade. Ранее деятельность этого провайдера торговли бинарными опционами сертифицировалась некой саморегулируемой организацией ЦРОФР, но позже вошла в состав Финансовой Комиссии (The Financial Commission).

Также стоит отметить, что новый Закон «о Форекс» в России, на текущий момент, не относится к сфере торговли бинарными опционами и даже не дает четкого определения данному виду внебиржевой деятельности. Доработать поправки в отношении квалификации бинарных опционов регулятор планировал лишь в ближайшие годы. Поэтому пока не ясно, о получении какой лицензии идет речь в процессе разбирательства о нарушении Закона «о рекламе».

Источник: ru.forexmagnates.com
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