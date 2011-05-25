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С помощью объявлений о "нешумяших соседях" в США пытаются продать дом у кладбища

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С помощью объявлений о "нешумяших соседях" в США пытаются продать дом у кладбища


Американское информационно-новостное агентство "Associated Press" поведало для своих читателей историю одного риэлтерского агентства из штата Мичиган, руководство которого, можно сказать, что "пошло на поводу" у своего агента по продаже недвижимости г-на Шейна Бройлса - ведь всё задумывалось, конечно, ради денег, ну как тут не согласится на предложенную сотрудником "инновацию"?

Просто собственники одного довольно просторного дома, расположенного в американском местечке Девитт решили выставить его на продажу и как это везде принято, обратились за помощью в местное риэлтерское агентство. По звонку к ним прибыл вышеупомянутый риэлтор Бройлс и начал надлежащим образом осматривать строение. Всё бы ничего, но когда в одной из комнат он спросил хозяев этого жилища, что действительно ли из их окна он сейчас наблюдает кладбище, тем ничего не оставалось ответить, что это именно так и есть. Но тут внезапно в голову Шейну пришла удачная идея (конечно, по его мнению) и он воскликнул: "Отлично! Это будет главной фишкой при продаже вашего дома! В объявлении мы укажем, что у вас абсолютно "тихие соседи"! Это будет такой вот черный юмор, но это должно сработать на стоимость вашего дома!".

Естественно, владельцам жилища нечего не оставалось делать, как только согласится на это, ведь деньги являются самым главным фактором при таких сделках.

После этого Шейн вернулся в агентство и тут же доложил о своём "открытии" начальству - мол продаем дом рядом с кладбищем, но по необычному объявлению о "нешумяших или тихих соседях"! Поначалу начальство с подозрением отнеслась к его идее - ведь многие могут и не понять, однако, всё хорошо обдумав, дало своё согласие, мол раз черный юмор, то как в жизни без него тоже?

Сам Шейн объясняет журналистам, что ничего плохого в таком способе продажи дома он не видит - мол без небольшого дурачества нет и смысла в этой жизни. Тем более, что сами хозяева дома согласились на это и просили добавить в текст объявления фразу, что они гарантируют, что кладбище расширяться больше не будет. Ну мол типа уровень "шума' рядом с этим домом боле никогда подниматься не будет - раз соседи "тихие", значит это должно быть так на самом деле. Правда сами покупатели на этот "тихий дом" пока ещё не объявились - видимо издалека присматриваются к этому жилому строению расположенному возле кладбища...

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59bc54b31a273
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