|
WEX.NZ - биржа криптовалют (новые BTC-E)
WEX.NZ - реинкарнация всем известной площадки btc-e
На данный момент торгуются:
BTC - bitcoin
BCH - bitcoin cash
ETH - ethereum
DSH - dash
LTC - litecoin
PPC - peercoin
NMC - namecoin
NVC - novacoin
Фиат: EUR, USD, RUB
Дополнительно доступен обмен долговых токенов:
BTCET, BCHET, USDET... и т.п.
На ввод чего-либо комиссии отсутствуют.
Есть (временные) лимиты на вывод крипты, например, 25 BTC в сутки.
Вывод фиата доступен под 0% в AdvCash и через ряд сертифицированных обменников.