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WEX.NZ - биржа криптовалют (новые BTC-E)

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Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
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Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Утрехт
Регистрация: 12.05.2013
Сообщений: 994
Благодарностей: 535
УГ: 0
КП: 0.316
WEX.NZ - биржа криптовалют (новые BTC-E)
WEX.NZ - реинкарнация всем известной площадки btc-e

На данный момент торгуются:

BTC - bitcoin
BCH - bitcoin cash
ETH - ethereum
DSH - dash
LTC - litecoin
PPC - peercoin
NMC - namecoin
NVC - novacoin

Фиат: EUR, USD, RUB

Дополнительно доступен обмен долговых токенов:

BTCET, BCHET, USDET... и т.п.

На ввод чего-либо комиссии отсутствуют.

Есть (временные) лимиты на вывод крипты, например, 25 BTC в сутки.
Вывод фиата доступен под 0% в AdvCash и через ряд сертифицированных обменников.
__________________
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Livecoin - торгуй Bitcoin, Dash, Ethereum Exmo - биржа криптовалют
Capitalist - снимай профит с оффшорной карты без налогов AdvCash
Vandemeer на форуме  
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