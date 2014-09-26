OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,951 Благодарностей: 1,436 УГ: 26 КП: 0.205 подарки

Дешевые китайские телефоны могут красть деньги с ваших симок



С прошлого года некоторые клиенты российских сотовых операторов стали подавать им свои жалобы на списание денег за международные звонки, которые они на самом деле не делали.



Из свежих историй, есть поданная на этой неделе жалоба в Билайн от жительницы Новосибирска, но от имени её бабушки, которая проживает в одной из глухих деревень Поволжья и мол почему-то её бабуля на старости лет решила дозвониться до такой далекой страны как Босния и Герцеговина, в чём смысл мол совершения подобных звонков? Надо отдать должное Билайну, там быстро разобрались и ответили женщине, что проблема всё же в дешевом китайском телефоне бабули под маркой "BQ Option" - мол из-за него идёт списание денежных средств, и надо просто менять телефон на более качественный.



Женщина, рассказавшая эту историю журналистам, также дала им ссылку на сайт



Журналисты также попросили известного эксперта по этим вопросам редактора ресурса "Mobile Review" г-на Эльдара Муртазина дать свой комментарий по этому поводу. И он подтвердил, что действительно, по его информации такие прошивки-вредители специально устанавливают в ПО аппарата на фабриках дешевых телефонов в Китае. Как он полагает в рознице такие телефоны специально торгуются по очень дешевой цене, чтобы потом списывать с них малозаметные платежи за СМС-сообщения и совершенные голосовые вызовы. Впрочем, он тут же "успокоил", сообщив, что скоро подобные партии дешевых телефонов будут в обязательном порядке проходить тесты в наших уполномоченных лабораториях и там при обнаружении подобной проблемы, такие телефоны просто уже не пропустят в Россию.



А другой специалист, которого также опросили российский журналисты г-н Кусков из агентства TelecomDaily тоже им подтвердил, что такие списания денег со счета происходят из-за вредительского ПО установленного внутри самого аппарата, а кроме того, он ещё напомнил, что если вы пользуетесь дешевым китайским смартфоном, то под угрозой находится и ваша платежная карта. Поэтому всегда смотрите, что вы приобретаете.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59bc48679559d С прошлого года некоторые клиенты российских сотовых операторов стали подавать им свои жалобы на списание денег за международные звонки, которые они на самом деле не делали.Из свежих историй, есть поданная на этой неделе жалоба в Билайн от жительницы Новосибирска, но от имени её бабушки, которая проживает в одной из глухих деревень Поволжья и мол почему-то её бабуля на старости лет решила дозвониться до такой далекой страны как Босния и Герцеговина, в чём смысл мол совершения подобных звонков? Надо отдать должное Билайну, там быстро разобрались и ответили женщине, что проблема всё же в дешевом китайском телефоне бабули под маркой "BQ Option" - мол из-за него идёт списание денежных средств, и надо просто менять телефон на более качественный.Женщина, рассказавшая эту историю журналистам, также дала им ссылку на сайт beeline-otzyvy.ru , на котором, кстати, один анонимный сотрудник технического отдела Билайна не так давно признался, что оказывается в программное обеспечение недорогих китайских телефонов типа Keneksi, Micromax и прочих, прямо на заводе-изготовителе "зашита" услуга по осуществлению таких автоматических звонков на зарубежные номера и что самое важное, что когда идёт такой звонок, то экран телефона не загорается, т.е. он совершается "втихую".Журналисты также попросили известного эксперта по этим вопросам редактора ресурса "Mobile Review" г-на Эльдара Муртазина дать свой комментарий по этому поводу. И он подтвердил, что действительно, по его информации такие прошивки-вредители специально устанавливают в ПО аппарата на фабриках дешевых телефонов в Китае. Как он полагает в рознице такие телефоны специально торгуются по очень дешевой цене, чтобы потом списывать с них малозаметные платежи за СМС-сообщения и совершенные голосовые вызовы. Впрочем, он тут же "успокоил", сообщив, что скоро подобные партии дешевых телефонов будут в обязательном порядке проходить тесты в наших уполномоченных лабораториях и там при обнаружении подобной проблемы, такие телефоны просто уже не пропустят в Россию.А другой специалист, которого также опросили российский журналисты г-н Кусков из агентства TelecomDaily тоже им подтвердил, что такие списания денег со счета происходят из-за вредительского ПО установленного внутри самого аппарата, а кроме того, он ещё напомнил, что если вы пользуетесь дешевым китайским смартфоном, то под угрозой находится и ваша платежная карта. Поэтому всегда смотрите, что вы приобретаете.Специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 01:48 .