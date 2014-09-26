Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,645 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Дешевые китайские телефоны могут красть деньги с ваших симок

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:44
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,951
Благодарностей: 1,436
УГ: 26
КП: 0.205
подарки
Дешевые китайские телефоны могут красть деньги с ваших симок


С прошлого года некоторые клиенты российских сотовых операторов стали подавать им свои жалобы на списание денег за международные звонки, которые они на самом деле не делали.

Из свежих историй, есть поданная на этой неделе жалоба в Билайн от жительницы Новосибирска, но от имени её бабушки, которая проживает в одной из глухих деревень Поволжья и мол почему-то её бабуля на старости лет решила дозвониться до такой далекой страны как Босния и Герцеговина, в чём смысл мол совершения подобных звонков? Надо отдать должное Билайну, там быстро разобрались и ответили женщине, что проблема всё же в дешевом китайском телефоне бабули под маркой "BQ Option" - мол из-за него идёт списание денежных средств, и надо просто менять телефон на более качественный.

Женщина, рассказавшая эту историю журналистам, также дала им ссылку на сайт beeline-otzyvy.ru, на котором, кстати, один анонимный сотрудник технического отдела Билайна не так давно признался, что оказывается в программное обеспечение недорогих китайских телефонов типа Keneksi, Micromax и прочих, прямо на заводе-изготовителе "зашита" услуга по осуществлению таких автоматических звонков на зарубежные номера и что самое важное, что когда идёт такой звонок, то экран телефона не загорается, т.е. он совершается "втихую".

Журналисты также попросили известного эксперта по этим вопросам редактора ресурса "Mobile Review" г-на Эльдара Муртазина дать свой комментарий по этому поводу. И он подтвердил, что действительно, по его информации такие прошивки-вредители специально устанавливают в ПО аппарата на фабриках дешевых телефонов в Китае. Как он полагает в рознице такие телефоны специально торгуются по очень дешевой цене, чтобы потом списывать с них малозаметные платежи за СМС-сообщения и совершенные голосовые вызовы. Впрочем, он тут же "успокоил", сообщив, что скоро подобные партии дешевых телефонов будут в обязательном порядке проходить тесты в наших уполномоченных лабораториях и там при обнаружении подобной проблемы, такие телефоны просто уже не пропустят в Россию.

А другой специалист, которого также опросили российский журналисты г-н Кусков из агентства TelecomDaily тоже им подтвердил, что такие списания денег со счета происходят из-за вредительского ПО установленного внутри самого аппарата, а кроме того, он ещё напомнил, что если вы пользуетесь дешевым китайским смартфоном, то под угрозой находится и ваша платежная карта. Поэтому всегда смотрите, что вы приобретаете.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59bc48679559d
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 01:48.
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Внимание! Некоторые Андроид-устройства могут красть ваши биткойны Анна Чернобай Bitcoin 14 18.01.2017 18:12
Клиенты научились красть деньги у банков через интернет при "округлении" валюты Denver10 Новости в банковской сфере и страховании 57 23.05.2016 17:16
Мошенники научились красть деньги с бесконтактных банковских карт leovit Новости в банковской сфере и страховании 63 18.03.2016 12:45
Дешевые звонки могут быть запрещены Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 2 26.09.2014 18:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
SolarINV - solarinv.com
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Аналитика от forexrulezno. Конкурс Insta Forex
От forexrulezno в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар MurloKot
FirstCinema.biz - Рефбек 150% с первого и последующих вкладов!
От MurloKot в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар Skarlett1
Бизнес-леди MMGP-2015. История участницы Skarlett1
От Skarlett1 в разделе «Истории бизнес-леди MMGP»
Аватар Darmir
smiletime.cc - Smiletime
От Darmir в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,645
Тем
489,140
Сообщений
12,178,083

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram