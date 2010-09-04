Samsung основала фонд для инвестиций в технологии беспилотных автомобилей

Компания Samsung намерена выделить $300 млн. на собственный инвестиционный фонд Automotive Innovation Fund (AIF). Предполагается, что фонд займется инвестированием в проекты в сфере автономных автомобильных технологий. В частности, фонд будет поддерживать проекты, связанные с разработкой «умных» датчиков, решений для повышения безопасности и технологий искусственного интеллекта.
AIF инвестирует примерно $90 млн. в австрийского разработчика TTTech. Компания специализируется на создании технологии автономного управления и безопасности для систем-помощников водителю (ADAS — advanced driver-assistance systems).
Наряду с этим Samsung планирует создать новую структуру под названием Strategic Business Unit. Новое подразделение будет отвечать за разработку облачных решений и технологий ADAS. В Strategic Business Unit войдет также разработчик автомобильных технологий Harman, который был куплен Samsung за $8 млрд. в ноябре 2016 года.
Напомним, что недавно власти Калифорнии разрешили Samsung проводить тестирование беспилотных авто в штате. Как утверждают в компании, там пока не намерены создавать собственный автономный транспорт, однако продолжают развивать технологии для таких автомобилей.
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