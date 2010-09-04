Венчурное подразделение UNICEF выделит до $90 тыс. стартапам в области анализа данных

Фонд UNICEF готов предложить самым лучшим, на свой взгляд, проектам финансирование объемом от $50 тыс. до $90 тыс. При это фонд не требует от стартапов взамен долю в них. Заявки от стартапов будут приниматься до 30 сентября.
Прежде всего, UNICEF интересуют проекты в четырех направлениях: генерация, компиляция и курирование крупных наборов данных; анализ сложных наборов данных; обработка спутниковых снимков; применение искусственного интеллекта для решения социальных проблем и проблем окружающей среды.
Среди основных требований к соискателям обязательное наличие прототипа, а разработанное решение должно генерировать публичные данные в реальном времени, которые могут быть измерены.
Со своей стороны UNICEF обещает техническую помощь от команды UNICEF Ventures. Проектам представиться возможность работать в data sceince-группе, где будут получать поддержку и данные от других стартапов.
Также Фонд предоставит доступ к сети менторов, которые помогут с развитием бизнес-модели, стратегии и ростом стартапа. Если же проект, направлен на улучшение жизни детей, то фонд, который специализируется на работе с детьми, поможет предоставить экспертизу и помочь наладить партнерства в этой сфере.
Венчурное подразделение UNICEF Innovation Fund and Ventures, который располагает $12,6 млн., уже совершил 49 инвестиций общим объемом $2,8 млн. в 27 странах.
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