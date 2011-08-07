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BIOFREID - https://biofreid.com/

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 374
Благодарностей: 51
УГ: 11
КП: 0.000
BIOFREID - https://biofreid.com/
Я не админ/владелец проекта, "BIOFREID" добавлен на мониторинг

Старт: 16.09.17



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Описание:
Цитата:
Компания Biofreid Limited занимает одно из ведущих мест, в сфере реализации медицинской продукции. Как известно, данный бизнес занимает первое место по прибыльности и самое главное – этот бизнес полностью легален.

Чтобы проще понять, почему инвестиции в медицину является одной из самых прибыльных, приведем пару примеров: болеют все абсолютно, и рано или поздно каждый пойдет в аптеку покупать препараты; зачастую, при обращении в лечебные учреждения – нам приписывают немалый перечень обследований, которые нам нужно пройти (общий анализ крови, биохимический анализ крови, рентген, УЗИ, КТ, МРТ), а все это упирается в немалую копейку; ну и самое банальное – зайдите в парочку ближайших аптек и сравните цены. Вы увидите большой диссонанс в стоимости медицинских препаратов. И если Вы думаете, что себестоимость лекарств очень велика, то Вы глубоко заблуждаетесь! Обычно Аптеки имеют от 100-200% чистой прибыли на 1 препарате.

И согласитесь, просто глупо не воспользоваться этой возможностью, чтобы заработать. Именно этим занимается компания Biofreid Limited – мы выступаем посредниками между частными инвесторами и медицинской индустрией. Ведь, чтобы войти в этот бизнес простому инвестору, зачастую кроме «кругленькой» суммы нужен еще и «прихват свыше». А так, как такая возможность есть в очень ограниченного количества людей, то Neuron Invest Ltd – идеальное решение в этом плане.

Основной упор мы делаем на инвестирование в лекарственные препараты. В ходе расширения нашей деятельности планируем влияние средств уже в инструментальные и лабораторные методы обследования. К примеру: биохимический анализ крови состоит из более чем 150 показателей, цена каждого колеблется в среднем 5-10$; Компьютерная и Магнитно-Резонансная томография – цена обследования за частую стартует от 40-60$, в зависимости от части тела, которая подлежит обследованию. Biofreid Limited предоставляет шанс простому человеку попасть в глобальный и самый прибыльный бизнес в мире. Не упустите свой шанс!
Инвестиционные планы:

29% на 4 дня
30% на 4 дня
31.25% на 4 дня

Платёжные системы:
-Payeer
-PerfectMoney

Мин/Макс вклад:

1$/1000$

Реферальная система многоуровневая:

5% - 3%

Выплаты: инстант

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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