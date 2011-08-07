BIOFREID - https://biofreid.com/

Компания Biofreid Limited занимает одно из ведущих мест, в сфере реализации медицинской продукции. Как известно, данный бизнес занимает первое место по прибыльности и самое главное – этот бизнес полностью легален.
Чтобы проще понять, почему инвестиции в медицину является одной из самых прибыльных, приведем пару примеров: болеют все абсолютно, и рано или поздно каждый пойдет в аптеку покупать препараты; зачастую, при обращении в лечебные учреждения – нам приписывают немалый перечень обследований, которые нам нужно пройти (общий анализ крови, биохимический анализ крови, рентген, УЗИ, КТ, МРТ), а все это упирается в немалую копейку; ну и самое банальное – зайдите в парочку ближайших аптек и сравните цены. Вы увидите большой диссонанс в стоимости медицинских препаратов. И если Вы думаете, что себестоимость лекарств очень велика, то Вы глубоко заблуждаетесь! Обычно Аптеки имеют от 100-200% чистой прибыли на 1 препарате.
И согласитесь, просто глупо не воспользоваться этой возможностью, чтобы заработать. Именно этим занимается компания Biofreid Limited – мы выступаем посредниками между частными инвесторами и медицинской индустрией. Ведь, чтобы войти в этот бизнес простому инвестору, зачастую кроме «кругленькой» суммы нужен еще и «прихват свыше». А так, как такая возможность есть в очень ограниченного количества людей, то Neuron Invest Ltd – идеальное решение в этом плане.
Основной упор мы делаем на инвестирование в лекарственные препараты. В ходе расширения нашей деятельности планируем влияние средств уже в инструментальные и лабораторные методы обследования. К примеру: биохимический анализ крови состоит из более чем 150 показателей, цена каждого колеблется в среднем 5-10$; Компьютерная и Магнитно-Резонансная томография – цена обследования за частую стартует от 40-60$, в зависимости от части тела, которая подлежит обследованию. Biofreid Limited предоставляет шанс простому человеку попасть в глобальный и самый прибыльный бизнес в мире. Не упустите свой шанс!