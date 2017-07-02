Coinpot или как собрать сатоши для биржы.

Многие уже слышали про Coinpot и краны привязанные туда. Намой взгляд, это на данный момент самые удобные краны. Минимальная капча, не перегруженны рекламой, интуитивно понятно, не плохие доп бонусы.
Кранов всего 5. (coinpot в списке- не кран) bonusbitcoin.co
/ bitfun.co
/ moonbit.co.in
/ moondoge.co.in
/ moonliteco.in
Помимо на клейменого, moon краны дают бонусы: ежедневный бонус в 1% (увеличивается каждый день) + реф бонус (зависит от активных рефералов 1 реф=1%) + бонус за опросы (+5% за каждый опрос) + рандомный бонус (каждый раз новый)
Теперь о регистрации; регистрируемся на Coinpot
по e-mail, затем регистрируемся на кранах под e-mail указанном на coinpot, таким образом все краны будут скидывать ревард в один аккаунт на coinpot (при регистрации по кошельку, система считает как разные аккаунты)
Минималка на вывод 10000 сатошей (комса 1к) без комсы от 50000 сатошей. Приходит в течение суток
Резюмируя выше изложенное, при затрате времени сумарно в день не более 30 минут (три раза в день по 10 минут но можно и чащще) за пару тройку недель 100-200 тысяч сатошей в полне реально, это без учета мульти аков, прокси и прочего.