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Coinpot или как собрать сатоши для биржы.

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Старый Сегодня, 01:25
#1
Любитель
 
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Регистрация: 02.07.2017
Сообщений: 98
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КП: 0.019
Coinpot или как собрать сатоши для биржы.
Многие уже слышали про Coinpot и краны привязанные туда. Намой взгляд, это на данный момент самые удобные краны. Минимальная капча, не перегруженны рекламой, интуитивно понятно, не плохие доп бонусы.

Кранов всего 5. (coinpot в списке- не кран) bonusbitcoin.co / bitfun.co / moonbit.co.in / moondoge.co.in / moonliteco.in



Помимо на клейменого, moon краны дают бонусы: ежедневный бонус в 1% (увеличивается каждый день) + реф бонус (зависит от активных рефералов 1 реф=1%) + бонус за опросы (+5% за каждый опрос) + рандомный бонус (каждый раз новый)



Теперь о регистрации; регистрируемся на Coinpot по e-mail, затем регистрируемся на кранах под e-mail указанном на coinpot, таким образом все краны будут скидывать ревард в один аккаунт на coinpot (при регистрации по кошельку, система считает как разные аккаунты)



Минималка на вывод 10000 сатошей (комса 1к) без комсы от 50000 сатошей. Приходит в течение суток



Резюмируя выше изложенное, при затрате времени сумарно в день не более 30 минут (три раза в день по 10 минут но можно и чащще) за пару тройку недель 100-200 тысяч сатошей в полне реально, это без учета мульти аков, прокси и прочего.
__________________
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