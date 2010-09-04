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Цена Litecoin упала на 33%



Несмотря на то, что криптовалютный рынок находится сейчас в красном цвете, некоторые коины страдают больше, чем другие. Litecoin получает много ударов прямо сейчас. Цена Litecoin упала на 33% за ночь и все выглядит плохо. Большая часть торгового объема Litecoin происходит из Китая, где бушуют большие события за последнее время.



Люди всегда будут утверждать, что альткоины теряют ценность из-за падения цены на биткоин. Это на 100% верно, но в некоторых случаях это не единственный основной фактор. К сожалению, Litecoin является прекрасным примером того, как нормативные изменения в Китае могут повредить рынкам в одно мгновение. Всего неделю или две назад цена Litecoin впервые превысила $85. Многие люди ожидали, что популярный альткоин наконец достигнет знаменитой отметки в $100.



Эта тенденция никогда не материализовалась и это не произойдет в ближайшее время. На самом деле похоже, что цена Litecoin возвращается к стоимости, которую она имела до восходящего тренда в начале этого года. Это был очень хороший пробег для Litecoin, но стоимость сейчас значительно ниже цен июля. Если эта тенденция сохранится цена на Litecoin может упасть еще ниже.









Цена Litecoin составляет $34. Фактически все стало настолько кислым, что Litecoin буквально потерял 33% в стоимости за 24 часа. Эти потери отражают чистый убыток в долларах США и главным образом благодаря биткоинскому тяжеловесу - также есть убыток 18,63% относительно биткоина. Люди похоже преобразуют все, что у них есть в биткоин, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации.



Учитывая то, что Litecoin видит большую часть своей торговой деятельности, это снижение цены не удивительно ни в коем случае. Хотя никто не ожидал, что цена Litecoin упадет на столько всего лишь за один день, очевидно, что в будущем практически не будет никакого давления на покупку, которая исходит из Китая. С $890 млн. в 24-часовом объеме торгов подавляющее большинство людей продавали Litecoin за любую цену, которую они могли получить.



Рассматривая текущие рынки по объему торгов, Bithumb возглавляет обвинения к Litecoin, хотя OKCoin не слишком отстает. Huobi также входит в тройку лидеров, а затем GDAX и Bitfinex. Здесь очень интересно, OKCoin и Huobi оценивают Litecoin на уровне $29,6 и ниже. Остальная часть мира по-прежнему торгует с $36 до $39. Как только Китай снизит цену, которая в конечном итоге произойдет из-за отсутствия бирж или объема торгов, будет интересно понаблюдать, как отреагируют рынки.



Пока что это отрицательное давление будет продолжаться довольно долгое время. Хотя мы все хотели бы, чтобы все развивалось в другом направлении. Криптовалюта - это все, что нужно делать для хорошего. К сожалению, плохое сейчас перевешивает хорошее. Это всего лишь тенденция, хотя невозможно, чтобы ценность продолжала падать навсегда. Нет причин для того, чтобы цена BTC и Litecoin оставалась низкой навсегда. Мы видели, как стоимость может быть доведена до $5 тыс. за BTC без большой помощи со стороны Китая. Однако Litecoin - это другой вопрос, с точки зрения торговли он в основном живет в Китае.



Перевод специально для mmgp.ru





Несмотря на то, что криптовалютный рынок находится сейчас в красном цвете, некоторые коины страдают больше, чем другие. Litecoin получает много ударов прямо сейчас. Цена Litecoin упала на 33% за ночь и все выглядит плохо. Большая часть торгового объема Litecoin происходит из Китая, где бушуют большие события за последнее время.Люди всегда будут утверждать, что альткоины теряют ценность из-за падения цены на биткоин. Это на 100% верно, но в некоторых случаях это не единственный основной фактор. К сожалению, Litecoin является прекрасным примером того, как нормативные изменения в Китае могут повредить рынкам в одно мгновение. Всего неделю или две назад цена Litecoin впервые превысила $85. Многие люди ожидали, что популярный альткоин наконец достигнет знаменитой отметки в $100.Эта тенденция никогда не материализовалась и это не произойдет в ближайшее время. На самом деле похоже, что цена Litecoin возвращается к стоимости, которую она имела до восходящего тренда в начале этого года. Это был очень хороший пробег для Litecoin, но стоимость сейчас значительно ниже цен июля. Если эта тенденция сохранится цена на Litecoin может упасть еще ниже.Цена Litecoin составляет $34. Фактически все стало настолько кислым, что Litecoin буквально потерял 33% в стоимости за 24 часа. Эти потери отражают чистый убыток в долларах США и главным образом благодаря биткоинскому тяжеловесу - также есть убыток 18,63% относительно биткоина. Люди похоже преобразуют все, что у них есть в биткоин, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации.Учитывая то, что Litecoin видит большую часть своей торговой деятельности, это снижение цены не удивительно ни в коем случае. Хотя никто не ожидал, что цена Litecoin упадет на столько всего лишь за один день, очевидно, что в будущем практически не будет никакого давления на покупку, которая исходит из Китая. С $890 млн. в 24-часовом объеме торгов подавляющее большинство людей продавали Litecoin за любую цену, которую они могли получить.Рассматривая текущие рынки по объему торгов, Bithumb возглавляет обвинения к Litecoin, хотя OKCoin не слишком отстает. Huobi также входит в тройку лидеров, а затем GDAX и Bitfinex. Здесь очень интересно, OKCoin и Huobi оценивают Litecoin на уровне $29,6 и ниже. Остальная часть мира по-прежнему торгует с $36 до $39. Как только Китай снизит цену, которая в конечном итоге произойдет из-за отсутствия бирж или объема торгов, будет интересно понаблюдать, как отреагируют рынки.Пока что это отрицательное давление будет продолжаться довольно долгое время. Хотя мы все хотели бы, чтобы все развивалось в другом направлении. Криптовалюта - это все, что нужно делать для хорошего. К сожалению, плохое сейчас перевешивает хорошее. Это всего лишь тенденция, хотя невозможно, чтобы ценность продолжала падать навсегда. Нет причин для того, чтобы цена BTC и Litecoin оставалась низкой навсегда. Мы видели, как стоимость может быть доведена до $5 тыс. за BTC без большой помощи со стороны Китая. Однако Litecoin - это другой вопрос, с точки зрения торговли он в основном живет в Китае.Перевод специально для mmgp.ru

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