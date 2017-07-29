Лучший инвестиционный проект 2017

Мультифункциональная криптовалютная платформа
alpha-cash.com
Презентация:
YouTube
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=9TWTRWmufyE
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=N7MqWF_FpTY
Миссия платформы:
Развитие и внедрение криптовалютных технологий в экономические процессы
для создания прозрачного и справедливого общества.
Благодаря инновационной платформе стало легко и просто в одном месте:
- Регистрировать надежные кошельки для разных криптовалют;
- Покупать и обменивать криптомонеты по выгодным курсам;
- Создавать инвестиционные портфели с высокой доходностью в криптовалюте;
- Построить карьеру в самой востребованной специальности XXI века.
Для регистрации необходимо получить индивидуальный код регистратора.
Свяжитесь со мной:
igobuzov@mail.ru
скайп prosvet06
https://vk.com/igobuzov
https://www.facebook.com/igobuzov