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Технический анализ по кросс-паре EUR/JPY. График Н1 и выше.

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Старый Вчера, 23:54
#1
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Имя: Алена
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Адрес: Казахстан
Инвестирую в: Форекс
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Технический анализ по кросс-паре EUR/JPY. График Н1 и выше.
Всеми нам известная кросс пара EUR/JPY. Большинство трейдеров выбирают для спекуляции на её движении, так как пара обладает высокой волатильностью. Как нам известно обе валюты представляют из себя две сильнейшие экономики, более того имеют связь с основными валютными парами USD/JPY и EUR/USD.
Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot_17-09-16_01-42-30.png Просмотров: 3 Размер: 23.9 Кб ID: 197934
Итак, график EUR/JPY, временной период Н1.
Пара находится в торговом диапазоне между основным сопротивлением 133.0 и поддержкой 129.4, ближайшие цели 130.0-130.40.
Использую индикатор МА скользящая средняя, с параметрами 233 и 89, выбрала параметры так, что бы оно выступало в качестве трендовой волны.
Следующий индикатор RSI. Параметры выбрала стандартные. Осциллятор показывает амплитуду цены. Очевидно, что если цена упала вниз, значит она в зоне перепроданности, следовательно стоит ожидать разворот тренда. Точно также с перепроданностью.
Пока что не вижу вариантов для входа, более того, не буду терроризировать эту пару и оставляю в покое, но ненадолго
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СДАЮ ПОДПИСЬ.
vivianalen вне форума  
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