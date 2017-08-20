Технический анализ по кросс-паре EUR/JPY. График Н1 и выше.

Всеми нам известная кросс пара EUR/JPY. Большинство трейдеров выбирают для спекуляции на её движении, так как пара обладает высокой волатильностью. Как нам известно обе валюты представляют из себя две сильнейшие экономики, более того имеют связь с основными валютными парами USD/JPY и EUR/USD.
Итак, график EUR/JPY, временной период Н1.
Пара находится в торговом диапазоне между основным сопротивлением 133.0 и поддержкой 129.4, ближайшие цели 130.0-130.40.
Использую индикатор МА скользящая средняя, с параметрами 233 и 89, выбрала параметры так, что бы оно выступало в качестве трендовой волны.
Следующий индикатор RSI. Параметры выбрала стандартные. Осциллятор показывает амплитуду цены. Очевидно, что если цена упала вниз, значит она в зоне перепроданности, следовательно стоит ожидать разворот тренда. Точно также с перепроданностью.
Пока что не вижу вариантов для входа, более того, не буду терроризировать эту пару и оставляю в покое, но ненадолго