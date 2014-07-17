Pump Comminity

Всем добрый день!
Хочу представить памп проект в телеграмме
t.me/PumpCummunity
Мы организовываем честные пампы криптовалют!
Мы организовываем комьюнити единомышленников, которые шаг за шагом будут строить свое состояние. Все в нашей группе на равных правах. Мы хотим, чтобы все зарабатывали и были довольны. ❓В чем идея? Мы группой целенаправленно скупаем отобранную по специальному алгоритму криптовалюту, увеличивая этим самым ее объем и привлекая людей из вне. Именно они и будут покупать наши ордеры по повышенной цене.
Всегда рады ответить на любые ваши впросы!