Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,639 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Pump Comminity

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:50
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Pump Comminity
Всем добрый день!


Хочу представить памп проект в телеграмме

t.me/PumpCummunity

Мы организовываем честные пампы криптовалют!

Мы организовываем комьюнити единомышленников, которые шаг за шагом будут строить свое состояние. Все в нашей группе на равных правах. Мы хотим, чтобы все зарабатывали и были довольны. ❓В чем идея? Мы группой целенаправленно скупаем отобранную по специальному алгоритму криптовалюту, увеличивая этим самым ее объем и привлекая людей из вне. Именно они и будут покупать наши ордеры по повышенной цене.

Всегда рады ответить на любые ваши впросы!
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Баннер: {{ slide.title }}
Atlantida2112 на форуме  
Старый Сегодня, 00:34
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.07.2017
Сообщений: 96
Благодарностей: 13
УГ: 1
КП: 0.019
Re: Pump Comminity
Присоеденился, но почему то там писать не могу. Так и задумано? И сколько сатошей нужно для участия?
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Обновляемый список BTC, LTC, DOGE кранов ...
ja ja ja на форуме  
Старый Сегодня, 00:40
#3
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Pump Comminity
Привет, приятно слышать! Для участия нету минимального лимита, кто как считает заходить так и заходят. В скоростные пампы мы советуем не заходить с объемом выше 2тыс $.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Баннер: {{ slide.title }}
Atlantida2112 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Pump Trade - pumptrade.io NikNak67 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 38 17.05.2017 23:09
pump-bucks.com - Pump Bucks Knjaz Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 204 17.07.2014 02:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар МОЛ
Южная Корея в 2020 году выведет монеты из оборота
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Ставки от lawer2007
От lawer2007 в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар nagan75
bestprofitfund - bestprofitfund.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Дал кредит Hamer , через Либерти, не вернул.
От alex9328 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар dmitrytkachev
Грузооборот морских портов России вырос в январе на 12,2%
От dmitrytkachev в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rost77
Как избавляться от грусти?
От Rost77 в разделе «Психология успеха»
.     
Пользователей
422,639
Тем
489,133
Сообщений
12,177,872

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram