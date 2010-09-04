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CobinHood запускает новую крипто биржевую платформу с нулевой комиссией



Новая крипто биржевая платформа CobinHood предлагает ряд функций, которые позволяют сделать торговлю более удобной для сообщества криптовалютных систем.



Технология блокчейна действительно революционизирует интернет и мировые финансы. За последние несколько лет мы стали свидетелями замечательного роста в принятии крипто активов по всему миру. Производственный капитал этих активов вырос в сотни миллиардов в течение нескольких месяцев. Даже со всеми этими великолепными цифрами и многообещающими доходами торговля криптовалютой по-прежнему остается серьезной проблемой для большинства трейдеров и инвесторов.



Все еще существуют значительные препятствия, которые связаны с криптовалютой. Некоторые из этих проблем, с которыми трейдерам приходится сталкиваться – это, во-первых, большая комиссия за торговлю на биржах. Это безусловно влияет на общую прибыль в конце дня.









Второе, большинство бирж не предлагают торговлю в режиме реального времени для своих клиентов. Это приводит к задержкам заказов, так как трейдерам приходится ждать несколько дней, чтобы эти заказы были выполнены. В третьих, на некоторых биржах могут отсутствовать надежные системы безопасности. Это делает их уязвимыми для хакеров и внешних атак. В последнее время это случилось с некоторыми высокопрофессиональными биржами на рынке. Это привело к потере криптовалютных активов на миллиарды долларов, большинство из которых являются активами принадлежащими клиентам. После этого настает ограничение на фиат валюту, которая поддерживается на этих биржах. Трейдеры и инвесторы должны ограничиваться тем, что им предлагают.



Наконец, одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются владельцы криптовалют, после инвестирования в ICO им приходится долго ждать, чтобы обменять крипто активы на вторичных рынках. Это может повлиять на их ликвидность.





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Некоторые из основных особенностей этой платформы заключаются в следующем:



• Сайт будет поддерживать несколько фиат валют на своих системах, таким образом, будет обслуживаться широкий круг инвесторов;

• Криптовалютные активы в рамках этой биржи будут полностью застрахованы, чтобы инвесторы могли знать, что их активы безопасны;

• Существует также надежная структура безопасности, которая обеспечивает безопасность средств клиентов;

• На этой платформе также будет круглосуточная онлайн-поддержка.









ICO для этой платформы планируется начать в сентябре и платформа будет полностью функционировать в третьем квартале 2018 года.









Перевод специально для mmgp.ru





Новая крипто биржевая платформа CobinHood предлагает ряд функций, которые позволяют сделать торговлю более удобной для сообщества криптовалютных систем.Технология блокчейна действительно революционизирует интернет и мировые финансы. За последние несколько лет мы стали свидетелями замечательного роста в принятии крипто активов по всему миру. Производственный капитал этих активов вырос в сотни миллиардов в течение нескольких месяцев. Даже со всеми этими великолепными цифрами и многообещающими доходами торговля криптовалютой по-прежнему остается серьезной проблемой для большинства трейдеров и инвесторов.Все еще существуют значительные препятствия, которые связаны с криптовалютой. Некоторые из этих проблем, с которыми трейдерам приходится сталкиваться – это, во-первых, большая комиссия за торговлю на биржах. Это безусловно влияет на общую прибыль в конце дня.Второе, большинство бирж не предлагают торговлю в режиме реального времени для своих клиентов. Это приводит к задержкам заказов, так как трейдерам приходится ждать несколько дней, чтобы эти заказы были выполнены. В третьих, на некоторых биржах могут отсутствовать надежные системы безопасности. Это делает их уязвимыми для хакеров и внешних атак. В последнее время это случилось с некоторыми высокопрофессиональными биржами на рынке. Это привело к потере криптовалютных активов на миллиарды долларов, большинство из которых являются активами принадлежащими клиентам. После этого настает ограничение на фиат валюту, которая поддерживается на этих биржах. Трейдеры и инвесторы должны ограничиваться тем, что им предлагают.Наконец, одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются владельцы криптовалют, после инвестирования в ICO им приходится долго ждать, чтобы обменять крипто активы на вторичных рынках. Это может повлиять на их ликвидность.Некоторые из основных особенностей этой платформы заключаются в следующем:• Сайт будет поддерживать несколько фиат валют на своих системах, таким образом, будет обслуживаться широкий круг инвесторов;• Криптовалютные активы в рамках этой биржи будут полностью застрахованы, чтобы инвесторы могли знать, что их активы безопасны;• Существует также надежная структура безопасности, которая обеспечивает безопасность средств клиентов;• На этой платформе также будет круглосуточная онлайн-поддержка.ICO для этой платформы планируется начать в сентябре и платформа будет полностью функционировать в третьем квартале 2018 года.Перевод специально для mmgp.ru

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