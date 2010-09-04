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CobinHood запускает новую крипто биржевую платформу с нулевой комиссией

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CobinHood запускает новую крипто биржевую платформу с нулевой комиссией


Новая крипто биржевая платформа CobinHood предлагает ряд функций, которые позволяют сделать торговлю более удобной для сообщества криптовалютных систем.

Технология блокчейна действительно революционизирует интернет и мировые финансы. За последние несколько лет мы стали свидетелями замечательного роста в принятии крипто активов по всему миру. Производственный капитал этих активов вырос в сотни миллиардов в течение нескольких месяцев. Даже со всеми этими великолепными цифрами и многообещающими доходами торговля криптовалютой по-прежнему остается серьезной проблемой для большинства трейдеров и инвесторов.

Все еще существуют значительные препятствия, которые связаны с криптовалютой. Некоторые из этих проблем, с которыми трейдерам приходится сталкиваться – это, во-первых, большая комиссия за торговлю на биржах. Это безусловно влияет на общую прибыль в конце дня.




Второе, большинство бирж не предлагают торговлю в режиме реального времени для своих клиентов. Это приводит к задержкам заказов, так как трейдерам приходится ждать несколько дней, чтобы эти заказы были выполнены. В третьих, на некоторых биржах могут отсутствовать надежные системы безопасности. Это делает их уязвимыми для хакеров и внешних атак. В последнее время это случилось с некоторыми высокопрофессиональными биржами на рынке. Это привело к потере криптовалютных активов на миллиарды долларов, большинство из которых являются активами принадлежащими клиентам. После этого настает ограничение на фиат валюту, которая поддерживается на этих биржах. Трейдеры и инвесторы должны ограничиваться тем, что им предлагают.

Наконец, одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются владельцы криптовалют, после инвестирования в ICO им приходится долго ждать, чтобы обменять крипто активы на вторичных рынках. Это может повлиять на их ликвидность.




Некоторые из основных особенностей этой платформы заключаются в следующем:

• Сайт будет поддерживать несколько фиат валют на своих системах, таким образом, будет обслуживаться широкий круг инвесторов;
• Криптовалютные активы в рамках этой биржи будут полностью застрахованы, чтобы инвесторы могли знать, что их активы безопасны;
• Существует также надежная структура безопасности, которая обеспечивает безопасность средств клиентов;
• На этой платформе также будет круглосуточная онлайн-поддержка.




ICO для этой платформы планируется начать в сентябре и платформа будет полностью функционировать в третьем квартале 2018 года.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биржа, криптовалюта
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