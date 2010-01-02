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Geth выпускает обновление программного обеспечения в преддверии хардфорка «Византия»

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Geth выпускает обновление программного обеспечения в преддверии хардфорка «Византия»

Была выпущена новая версия программного обеспечения Эфира, Geth, которая включает поддержку предстоящего обновления «Византии», а также ряд улучшений производительности.

Названный Megara, недавно закодированный выпуск Geth был переформатирован, чтобы включить все усовершенствования, разработанные для Византии , которая формирует первую из двух частей в более широком обновлении «Метрополиса». Эфир в настоящее время нацелен на то, чтобы активировать хард форк Византия в течение следующего месяца. Это, в частности, включает формальный номер блока для запуска Византии на Ropsten, тестовой сети эфира. Ранее установленный на 18 сентября, номер блока теперь официально составляет 1 700 000, который, вероятно, будет достигнут примерно через семь дней.

Помимо совместимости с улучшениями в Византии, в программное обеспечение были добавлены новые улучшения производительности. Среди них — шаги по сокращению объема хранения данных, требуемого узлом от 26,3 ГБ до 14,9 ГБ, что делает эфир более легким для запуска. Обновленные узлы также смогут быстрее обрабатывать контракты, время фильтрации сокращается с минут до секунды.

Некоторые обновления еще не завершены, но обещают в конечном итоге снизить требования к пропускной способности базового однорангового протокола с 33,6 до 13,5 ГБ. Кроме того, улучшение кэширования памяти должно увеличиваться со скоростью на пару порядков.

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