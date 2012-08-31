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Криптогорки: Bitcoin снова взлетел в цене

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#1
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Криптогорки: Bitcoin снова взлетел в цене
Курс криптовалюты Bitcoin на сегодняшних торгах опустился ниже $3 тыс., однако потом взлетел до $3,7 тыс.

Торги Bitcoin сегодня стартовали с отметки $3226,41, после чего котировки стремительно пошли вниз, достигнув $2951,15 (падение с утра на 8,5%).

После чего тренд развернулся и Bitcoin подорожал до $3747,73 (+27%).

В 20:15 по киевскому времени Bitcoin немного подешевел до $3523,44 (+9,21%), рыночная капитализация - $58,38 млрд.

Bitcoin лихорадит уже два дня. 13 сентября генеральный директор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал Bitcoin инструментом мошенничества и пригрозил увольнением трейдерам, торгующим криптовалютами.

14 сентября стало известно, что власти Китая, занявшие жесткую позицию в отношении рынка виртуальных валют, намерены запретить биржевые торги криптовалютами на территории страны. Одна из старейших и крупнейших криптовалютных бирж Китая – BTCC – объявила, что с 30 сентября прекратит торги на своей платформе для местных пользователей.

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Анна Чернобай на форуме  
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