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Искал кредит....

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Кредитный форум. Обсуждение онлайн кредитования в Интернете. Кому выдать кредит, как получить кредит и на что стоит обратить внимание.
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Старый Сегодня, 22:00
#1
Любитель
 
Имя: Oleg
Пол: Мужской
Адрес: Moskow
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 172
Благодарностей: 19
УГ: 2
КП: 0.014
Искал кредит....
Всем Привет.
Короче попандос. Малой не сдал ЭГЕ, и всего один экзамен - математику, и понеслось. Вместо аттестата - справка. Благо колледжи (ПТУ по современному) берут таких раздолбаев, но под обещание на следующий год пересдать. И на один колледж - одно платное место стоимостью 47 тыс. за пол-года. Это все предыстория. Короче послала меня жена взять кредит.
Решил сделать по современному. Сначала посмотреть свой кредитный рейтинг... за 299 руб. Заполнил данные и... все остальное время я отвечал на звонки каких то представителей банков и околобанковской деятельности. Так прошел день. На следующий день черт дернул меня заполнить анкету в микрофинансовой организации. Где по рублю, где по два рубля.. ладно проехали. Потом пришел в понедельник. В восточном банке (раз 6 звонили что мне одобрен кредит) дали кредитную карту на ОДИН РУБЛЬ. Любимый МКБ, держателем золотой карты каким я являюсь, вообще отказал. Короче решил я поискать людей, близких к СБ банков.
Перерыл тонны интернета, отправил Херову тучу писем, протер дыры на стекле смарта. Результата Ноль! Причем Нарываюсь на одних мошенников.
РЕБЯТА! ДЕВЧАТА! Есть знакомые, которые реально помогают брать кредиты? Работаю Неофициально. За ИнФУ - ТОРТИК! Выручайте!
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:32
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