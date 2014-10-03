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Старый Сегодня, 21:54
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.05.2015
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,330
УГ: 2
КП: 0.424
подарки
Присоединяйтесь в чат Azov Capital Media chat RU/EN/UK и зарабатывайте!
Доброго времени суток!

Разрешите представить Медиаблог Azov Capital



Информация с блога:

Представляем нашу внутреннюю валюту Azov Coin (AZC) в качестве заработка и бонусов.



Курс обмена 1AZC = 0,5 USD.
Каждую пятницу мы обмениваем заработанные или выигранные монеты Azov Coin на доллары США через системы Perfect Money и Adv Cash.
Вы можете выиграть монеты, участвуя в наших акциях или заработать.

Монета имеет хождение на следующих ресурсах:

- на сайте радио Азовская Столица

- на видеоканалах RED-LINE TV
Youtube
Daily motion
Видео. Мэйл.Ру

- в соцсети ВК

- в соцсети Фейсбук

- в соцсети Твиттер

- в соцсети Инстаграм

- в мессенджере Телеграмм

- на аудиотерминале ПодФМ

- на аудиотерминале Подстер

- в соцсети Pinterest

Курс обмена 1AZC = 0,5 USD

Вы можете легко зарабатывать вместе с нами:

- за 6 комментариев на блоге радио "Азовская Столица" с отзывами об "Азовской Столице" 1 AZC
Например "Инвестируйте с командой Азовской столицы и будете спокойны" или "Я инвестирую с Азовской Столицей - и я в профите" и т.д.

- за 6 комментариев на видеоканалах с упоминанием "Азовской Столицы" или "RED-LINE TV" 1 AZC
Например: "Инвестируйте с командой Азовской столицы и смотрите RED-LINE TV"" и т.д.
- за 10 репостов в соцсетях 1 AZC
- за 10 репостов ссылки с аудиотерминалов 1 AZC
- за приведение каждого 2 участника в месенджер телеграмм 0.5 AZC
Ваше участие обязательно подтверждайте скринами. Ваша личность привязывается к вашему ID в Телеграмме. Каждая монета 1 Azov Coin имеет индивидуальный номер и фиксируется при оплате вам.
Отчётный день - пятница. Вы можете обменивать их на доллары США и получать выплаты посредством систем Perfect Money и Adv Cash.

Внимание, АКЦИЯ! ТОЛЬКО ДО КОНЦА ЭТОЙ НЕДЕЛИ!

Пригласи в телеграмм-чат 5 человек и получишь 25 AZC монет, которые по пятницам обменивают на деньги в мессенджер телеграмм по курсу 1 AZC=0,5 у.е. на Perfect Money и Adv Cash.

Акция только до конца этой недели!

Моя выплата двух монет, заработанных в чате:
одну дали как новичку, вторую за скриншот установленного приложения радио "Радио "Азовская Столица".





Выплату 25 AZC получу на следующей неделе по проверке активности моих приглашенных, потом выложу скриншот.

Присоединяйтесь в чат и зарабатывайте!

Просьба в чате говорить, что пришли с mmgp.

Всем профита!
__________________
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Последний раз редактировалось Svetlya4ok; Сегодня в 22:00.
Svetlya4ok на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
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