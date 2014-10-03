Присоединяйтесь в чат Azov Capital Media chat RU/EN/UK и зарабатывайте!

Доброго времени суток!
Разрешите представить Медиаблог Azov Capital
Информация с блога:
Представляем нашу внутреннюю валюту Azov Coin (AZC)
в качестве заработка и бонусов.
Курс обмена 1AZC = 0,5 USD
.
Каждую пятницу мы обмениваем заработанные или выигранные монеты Azov Coin на доллары США через системы Perfect Money и Adv Cash.
Вы можете выиграть монеты, участвуя в наших акциях или заработать.
Монета имеет хождение на следующих ресурсах:
- на сайте радио Азовская Столица
- на видеоканалах RED-LINE TV
Youtube
Daily motion
Видео. Мэйл.Ру
- в соцсети ВК
- в соцсети Фейсбук
- в соцсети Твиттер
- в соцсети Инстаграм
- в мессенджере Телеграмм
- на аудиотерминале ПодФМ
- на аудиотерминале Подстер
- в соцсети Pinterest
Курс обмена 1AZC = 0,5 USD
Вы можете легко зарабатывать вместе с нами:
- за 6 комментариев на блоге радио "Азовская Столица" с отзывами об "Азовской Столице" 1 AZC
Например "Инвестируйте с командой Азовской столицы и будете спокойны" или "Я инвестирую с Азовской Столицей - и я в профите" и т.д.
- за 6 комментариев на видеоканалах с упоминанием "Азовской Столицы" или "RED-LINE TV" 1 AZC
Например: "Инвестируйте с командой Азовской столицы и смотрите RED-LINE TV"" и т.д.
- за 10 репостов в соцсетях 1 AZC
- за 10 репостов ссылки с аудиотерминалов 1 AZC
- за приведение каждого 2 участника в месенджер телеграмм 0.5 AZC
Ваше участие обязательно подтверждайте скринами. Ваша личность привязывается к вашему ID в Телеграмме. Каждая монета 1 Azov Coin имеет индивидуальный номер и фиксируется при оплате вам.
Отчётный день - пятница. Вы можете обменивать их на доллары США и получать выплаты посредством систем Perfect Money и Adv Cash.
Внимание, АКЦИЯ! ТОЛЬКО ДО КОНЦА ЭТОЙ НЕДЕЛИ!
Пригласи в телеграмм-чат 5 человек и получишь 25 AZC монет, которые по пятницам обменивают на деньги в мессенджер телеграмм по курсу 1 AZC=0,5 у.е. на Perfect Money и Adv Cash.
Акция только до конца этой недели!
Моя выплата двух монет, заработанных в чате:
одну дали как новичку, вторую за скриншот установленного приложения радио "Радио "Азовская Столица".
Выплату 25 AZC получу на следующей неделе по проверке активности моих приглашенных, потом выложу скриншот.
Присоединяйтесь в чат и зарабатывайте!
Просьба в чате говорить, что пришли с mmgp.
Всем профита!