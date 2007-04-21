Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,623 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Госдума предложила обложить налогом «майнеров»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:47
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 23,020
Благодарностей: 10,745
УГ: 110
КП: 0.098
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Госдума предложила обложить налогом «майнеров»
Экспертный совет по финтеху при Госдуме предложил создать реестр майнеров криптовалют, чтобы вовлечь их в уплату налогов в бюджет, сообщил RNS.

Мы буквально позавчера создали экспертный совет по финтеху, который должен сконцентрироваться на разных направлениях использования современных технологий. И одно из направлений — это криптовалюты. Мы определили задачи, что необходимо все-таки легализовать, дать определение, что такое криптовалюта, определить площадку, на которой они должны обмениваться. Ввести реестр майнеров так называемых, — рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Ранее в сентябре выяснилось, что Минкомсвязи готовит проект правил обращения криптовалют в стране, в частности подобные операции могли бы действительно облагаться налогом на доходы физических лиц, считают в министерстве. В тоже время глава Центробанка РФ сравнивает майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами. 4 сентября Центробанк распространил сообщение о повышенных рисках операций с криптовалютами и привлечения финансирования через ICO.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club
tigr на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Малодетные семьи России могут обложить налогом Aisller Новости в мире финансов и инвестиций 14 14.05.2017 16:06
В Госдуме предложили обложить налогом видеоблогеров и стримеров dengov Новости в мире финансов и инвестиций 33 16.05.2016 09:58
Кабмин предлагает Раде обложить налогом домработниц Juliabest Новости в мире финансов и инвестиций 6 07.01.2016 15:33
В России хотят обложить налогом занятия фитнесом kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.07.2015 14:11
Фастфуд предложили обложить налогом на мусор Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 2 02.07.2015 16:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Мониторинг Хайпов
крупные банки заявили, что готовы выдавать ипотеку по ставке 13%
От Мониторинг Хайпов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rita
FxFinancialNet - fxfinancialnet.com
От Rita в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vikont09
SouthCross Investment - southcrossinvestment.com
От vikont09 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mary22
MLM - 0.1 wmz
От mary22 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
Конкурс "Битва экстрасенсов-Bitcoin" - 37 этап ($100 от btc-e.com)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватара нет
Апгрейды. Что это такое?
От Gromit в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
422,623
Тем
489,108
Сообщений
12,177,116

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram