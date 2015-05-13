Copay Wallet добавляет криптовалюту Dash

Не может быть достаточного количества правильных решений для криптовалютного кошелька. Особенно если речь заходит о популярных альткоинах. Сбережение средств на биржах не является правильным вариантов, если Вы хотите полностью контролировать ваши криптоактивы. Copay, кошелек с открытым исходным кодом, в скорое время добавить Dash. Этот новый проект в настоящее время находится на этапе закрытого альфа-теста.
Большинство биткоин пользователей уже слышали о Copay. Этот кошелек был впервые представлен BitPay. Создание клиента с открытым исходным кодом, который может быть поддержан практически любой криптовалюту, является довольно хорошей идеей. В случае с Dash, это кошелек известен как Dashpay, который прокладывает дорогу к предстоящей эволюции экосистемы. Для обеспечения большего удобства для пользователей и внедрения передовых функций есть две вещи, на которые следует обратить внимание. Например, совместные счета были ограниченными практически всеми альткоинами, до настоящего времени.
Очень интересно посмотреть на это версия для Dash. Это свидетельствует о том, что сообщество идет более безопасное и передовое решение. Несмотря на то, что это по-прежнему закрытая стадия альфа-тестирования, значительного прогресса уже достигли. В более конкретном плане, мы можем увидеть полностью функционирующий кошелек для оплаты в Dash. Это также является первым шагом на пути к созданию более универсальной экосистемы Dash. Эволюция является неотъемлемой частью дорожной карты для этой конкретной криптовалюты. Крупные изменения должны произойти в первой половине 2018 года. Dashpay будет способствовать этому переходу, предоставляя удобный доступ к новым решениям.
Было бы интересно узнать, планирует ли Copay реализовать другие альткоины. В конце концов, эта концепция имеет много преимуществ на ее нынешнем этапе. Хорошим шагом было реализация совместных счетов для всех основных валют. Команда Dash разрабатывает некоторые другие интересные функции, которые необходимо запустить в ближайшие месяцы. Будущее выглядит очень ярким для этого популярного альткоина, предполагая, что разработчики будут работать над ним.
Перевод специально для MMGP.RU