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Объединенные Арабские Эмираты вложат в этом году в искусственный интеллект $9 млрд

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Объединенные Арабские Эмираты вложат в этом году в искусственный интеллект $9 млрд


За последние 3 года вложения Объединенных Арабских Эмиратов в развитие искусственного интеллекта в этой стране подросли на 70 процентов. Такую информацию предоставляет на своем интернет-ресурсе эмиратское онлайн-издание "Gulf News".

По всем прогнозам экспертов и специалистов в этой сфере, к концу текущего года вложения в искусственный интеллект в Объединенных Арабских Эмиратах перейдут уровень в 33 млрд дирхамов, в пересчете то американскую валюту - это почти 9 млрд долларов США - согласитесь, цифра очень впечатляющая и говорящая о многом.

Можно теперь смело утверждать, что Объединенные Арабские Эмираты теперь уже полностью погружены в современные инновации, технологии и искусственный интеллект. И к примеру, не составляет никакого секрета, что в течение последних лет кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов старался изо всех сил одним первых в мире превратиться из "электронного правительства" в "умное правительство" и по-большому счету это ему уже удалось сделать процентов на 90 и даже более. И работа в этом направлении еще более ускоряется, потому что высшая власть страны прекрасно понимает, что за этим будущее.

Совсем недавно, господин Абдулла Аль Фан Аль Шамси, отвечающий в правительстве этой страны за её промышленный сектор, в своем интервью для журналистов заявил, что для грядущей Четвертой промышленной революции именно искусственный интеллект станет её основой и важным ключевым фактором и не развивая это направление, ОАЭ рискует сильно отстать от ведущих стран мира, поэтому власти страны намерены не жалеть никаких средств на работы и исследования связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, он отдельно отметил, что недавно опубликованные данные по будущим финансовым вложениям Объеденных Арабских Эмиратов в современные технологии и инновации, ярко отражают то неустанное внимание руководства страны, которое оно постоянно обращает на эти очень важные сферы. Наши правители в постоянных заботах о своих поданных и думают как еще сильнее улучшить их жизнь, - резмировал этот эмиратский госчиновник.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59bc086df11aa
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