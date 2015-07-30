Инфраструктурные проекты РФ, изолирующие Украину

Правительство Украины посчитало, что проект керченского моста, который строит РФ в Крыму, может нанести украинской стороне убытков на 10 миллиардов гривен.
Если мост будет всё-таки построен, то порты Азовского моря теоретически потеряют порядка 40% своего грузооборота.
Российская сторона начала строить Керченский мост в 2015 году. Протяженность его будет 19 километров. Он должен соединить РФ с Крымским полуостровом, его пропускная способность должна быть на уровне 50 поездов в сутки, и порядка 40 тысяч автомобилей.
Также Россия хочет построить участок железной дороги в обход Украины, для поездов которые будут следовать из центральной части РФ в южную. Эта железная дорога скоро будет введена в эксплуатацию, и ее пропускная способность будет на уровне 240 поездов в сутки, в обоих направлениях.
Эта дорога позволит РФ спокойно перевозить свои грузы в Балтийские страны, Беларусь и ряд других в обход Украины, что нанесёт немалый экономический ущерб, а также фактически поставит крест на надеждах стать транзитным центром Европы.
Помимо этого российская сторона собирается построить трубопроводы, для того чтоб снизить влияние украинской стороны на транзит газа в страны Европейского Союза. Ведь по украинскому трубопроводу идет порядка 50% поставляемого газа в Европу.
Планируется построить так называемый Северный поток-2, который может позволить увеличить мощность существующей линии соединяющей Германию и Россию в два раза.
Если этот проект будет реализован, то Украина может лишиться своих транзитных доходов.
Помимо Северного потока, планируется строительство Турецкого потока, который будет связывать Турцию и РФ по морю. Один трубопровод планируется для обслуживания турецкой стороны, а второй трубопровод для южной части ЕС.
Все эти проекты по отдельности не сильно задевали бы экономику Украины, но все вместе могут нанести существенный ущерб. И помимо этого у Москвы появится «газовый козырь», в случае дальнейшего ухудшения отношений можно будет прекратить поставки газа в Украину, имея при этом транзитные мощности для поставок газа в Европу.
Специально для mmgp.ru