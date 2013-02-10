Бывший руководитель "Банка всех банков" предупреждает о грядущем финансовом кризисе

И в очередной раз я с интересом наблюдаю, а вместе со мной, надеюсь и вы, уважаемые форумчане, как очередной, но уже бывший представитель от крупного банковского капитала выступает в роли пророка о том, что же творится с мировой финансовой системой, и чем это грозит инвестиционному капиталу. А речь идёт о Вильяме Уайте, который ранее возглавлял Банк международных расчетов, который среди специалистов получил неофициальное наименование - "Банк всех банков". К слову сказать, именно Вильям Уайт один из немногих представителей банковского капитала публично предупреждал весь финансовый мир о грядущем финансовом кризисе 2008 года, и, не скрывая своего раздражения, через мировые СМИ критиковал руководство ФРС, чья политика, в итоге, к этому самому финансовому кризису и привела.
И вот небольшая выжимка из его речи, в которой оценивается происходящее на фондовых рынках.
По мнению бывшего банкира, сейчас сложилась ситуация точно такая же, как и перед кризисом 2008 года, только вот опасностей прибавилось куда как больше. Финансовые пузыри были раздуты практически по всем рынкам, начиная от рынка недвижимости, рынка акций, заканчивая рынком высокорискованных долговых облигаций. При этом индекс волатильности, или по-другому индекс страха VIX, не отображает истинного положения вещей, оставаясь на минимумах. Но и это ещё не всё. В современном мире теперь наблюдается колоссальный разрыв между рынками капиталов и доходами обычного населения. В связи с этим растёт проблема с ликвидностью, которую Центральные Банки мира уже не могут как-либо решить самостоятельно. На фондовых рынках образовался слишком большой объём мусорных ценных бумаг, что фактически грозит провалом платежеспособности. И очевидными тут могут быть только два решения - это структурные реформы всей финансовой системы, или простое обнуление образовавшихся долговых обязательств по ценным бумагам, с параллельной рекапитализацией экономических институтов.
Перевод специально для mmgp.ru