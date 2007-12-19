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[Pre-ICO/ICO] Stash Pay 24.09 - 12.12.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[Pre-ICO/ICO] Stash Pay 24.09 - 12.12.2017


О проекте

Stash: digital деньги для всех

Stash сочетает в себе множество инновационных blockchain технологий
для формирования криптовалют

Stash - это цифровая валюта следующего поколения с открытым исходным кодом для местных и международных сделок. Ключевое преимущество Stash заключается в том, что она решает множество проблем, с которыми сталкиваются другие криптовалюты. Stash делает это путем объединения многих прорывных технологий blockchain при использовании золотого стандарта анонимности криптовалют.

В дополнении к содержащему важные функции для эффективного функционирования открытой децентрализованной автономной сети (ODAN), такие как самоуправление и самофинансирование, Stash также включает мгновенные операции (StashSwift), увеличение пропускной способность сети, низкие операционные комиссии и безопасность денежных переводов.

В отличии от методов безопасности других криптовалют, Stash шифрует операции на blockchain. Это позволяет для сумм происхождения и назначения платежа оставаться скрытыми, при этом давая возможность проверки перевода денежных средств в соответствии с правилами консенсуса Сети с использованием zk-SNARK доказательств.



Информация по Pre-ICO

Старт Pre-ICO - 24 сентября.
Окончание Pre-ICO - 9 ноября.


Старт ICO - 12 ноября.
Окончание Pre-ICO - 12 декабря.


Наименование токена: STT

Токены Stash (STT) основаны на блок-цепочке Ethereum. Владельцы токенов Stash смогут использовать их для покупки криптовалюты Stash на по курсу 1 на 1 на блокчейн Stash по мере интеграции необходимого уровня безопасности. Участники Stash могут майнить Stash и взамен получать криптовалюту.

Тип токена: ERC-20 Токен

Принимают криптовалюты Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Waves (WAVES), ZCash (ZEC).

Принимают токены Aragon (ANT), Augur (REP), Bancor (BNT), Basic Attention (BAT), Blockchain Capital (BCAP), DigixDAO (DGD), Civic (CVC), First Blood (1ST), Gnosis (GNO), Golem (GNT), HumanIQ (HMQ), Iconomi (ICN), iExec RLC (RLC), Matchpool (GUP), Melonport (MLN), MobileGo (MGO), TenX (PAY), SingularDTV (SNGLS), Swarm City (SWT), Tokencard (TKN), WeTrust (TRST), and Wings (WINGS)

Курс: - 1 STT = $0.10 USD


Общее количество выпущенных токенов - 500,000,000
Общее количество токенов, продаваемых на ICO - 0-360,000,000

Токены, оставленные у команды: 125,000,000 (заблокированы на 6 месяцев)

Токены для советников и bounty: 15,000,000

Распределение токенов происходит по окончанию ICO.

Минимум: не установлен
Максимум: $36,000,000

Бонусы для первых участников:
Pre-ICO:
 Для всех участников:
Первые 24 часа 40%
Первая неделя 30%
Вторая неделя 25%

После второй недели (в зависимости от вклада)
При вкладе $20 - $1k 11%
При вкладе $1k - $5k 15%
При вкладе $5k - $10k 18%

ICO

Первый день 10%
После первого дня 9%
После первых 8 дней 5%
После первых 14 дней 0%


Распределение токенов



Сайт
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