[Pre-ICO/ICO] Stash Pay 24.09 - 12.12.2017

О проекте
Stash: digital деньги для всех
Stash сочетает в себе множество инновационных blockchain технологий
для формирования криптовалют
Stash - это цифровая валюта следующего поколения с открытым исходным кодом для местных и международных сделок. Ключевое преимущество Stash заключается в том, что она решает множество проблем, с которыми сталкиваются другие криптовалюты. Stash делает это путем объединения многих прорывных технологий blockchain при использовании золотого стандарта анонимности криптовалют.
В дополнении к содержащему важные функции для эффективного функционирования открытой децентрализованной автономной сети (ODAN), такие как самоуправление и самофинансирование, Stash также включает мгновенные операции (StashSwift), увеличение пропускной способность сети, низкие операционные комиссии и безопасность денежных переводов.
В отличии от методов безопасности других криптовалют, Stash шифрует операции на blockchain. Это позволяет для сумм происхождения и назначения платежа оставаться скрытыми, при этом давая возможность проверки перевода денежных средств в соответствии с правилами консенсуса Сети с использованием zk-SNARK доказательств.
Информация по Pre-ICO
Старт Pre-ICO - 24 сентября.
Окончание Pre-ICO - 9 ноября.
Старт ICO - 12 ноября.
Окончание Pre-ICO - 12 декабря.
Наименование токена:
STT
Токены Stash (STT) основаны на блок-цепочке Ethereum. Владельцы токенов Stash смогут использовать их для покупки криптовалюты Stash на по курсу 1 на 1 на блокчейн Stash по мере интеграции необходимого уровня безопасности. Участники Stash могут майнить Stash и взамен получать криптовалюту.
Тип токена:
ERC-20 Токен
Принимают криптовалюты
Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Waves (WAVES), ZCash (ZEC).
Принимают токены
Aragon (ANT), Augur (REP), Bancor (BNT), Basic Attention (BAT), Blockchain Capital (BCAP), DigixDAO (DGD), Civic (CVC), First Blood (1ST), Gnosis (GNO), Golem (GNT), HumanIQ (HMQ), Iconomi (ICN), iExec RLC (RLC), Matchpool (GUP), Melonport (MLN), MobileGo (MGO), TenX (PAY), SingularDTV (SNGLS), Swarm City (SWT), Tokencard (TKN), WeTrust (TRST), and Wings (WINGS)
Курс:
- 1 STT = $0.10 USD
Общее количество выпущенных токенов
- 500,000,000
Общее количество токенов, продаваемых на ICO
- 0-360,000,000
Токены, оставленные у команды:
125,000,000 (заблокированы на 6 месяцев)
Токены для советников и bounty:
15,000,000
Распределение токенов происходит по окончанию ICO.
Минимум:
не установлен
Максимум:
$36,000,000
Бонусы для первых участников:
Pre-ICO:
Для всех участников:
Первые 24 часа 40%
Первая неделя 30%
Вторая неделя 25%
После второй недели (в зависимости от вклада)
При вкладе $20 - $1k 11%
При вкладе $1k - $5k 15%
При вкладе $5k - $10k 18%
ICO
Первый день 10%
После первого дня 9%
После первых 8 дней 5%
После первых 14 дней 0%
Распределение токенов
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