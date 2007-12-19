[Pre-ICO] Arna Genomics 21.09.2017 - 03.12.2017

О проекте
Блокчейн-экосистема для индустрии здравоохранения, медицинских исследований и разработок
ARNA Genomics
— это инновационная биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, исследованием и выведением на рынок методов раннего обнаружения онкологических заболеваний с использованием блокчейн-экосистемы ARNA Panacea.
ARNA Breast Сancer
— первый созданный тест для выявления ранних стадий рака молочной железы с высокой точностью.
ARNA Panacea
— решение, предоставляющее всем заинтересованным участникам рынка диагностики раковых заболеваний, новый способ доступа и взаимодействия с системой сбора, хранения данных медицинских исследований. Используя токены ARNA, их держатели смогут получать услуги и доступ к системе хранения данных медицинских исследований для использования в профессиональных медицинских целях, проводить сбор средств для начала новых исследований.
Информация по Pre-ICO
Старт Pre-ICO - 21 сентября.
Окончание Pre-ICO - 18 ноября.
Период продажи ICO:
19 ноября - 03 декабря
Наименование токена:
ARNA
Тип токена:
ERC-20 Токен
Принимаем
ETH
Курс:
- 1 ARNA = 0.08 USD
Функции токенов:
доступ к данным, вознаграждения за исследования и разработки
Общее количество выпущенных токенов
- 1 миллиард
Общее количество токенов, продаваемых на ICO
- 500 миллионов (50%)
Минимум:
$1.000.000
Максимум:
$40.000.000
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