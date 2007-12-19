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[Pre-ICO] Arna Genomics 21.09.2017 - 03.12.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[Pre-ICO] Arna Genomics 21.09.2017 - 03.12.2017


О проекте

Блокчейн-экосистема для индустрии здравоохранения, медицинских исследований и разработок

ARNA Genomics — это инновационная биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, исследованием и выведением на рынок методов раннего обнаружения онкологических заболеваний с использованием блокчейн-экосистемы ARNA Panacea.

ARNA Breast Сancer — первый созданный тест для выявления ранних стадий рака молочной железы с высокой точностью.

ARNA Panacea — решение, предоставляющее всем заинтересованным участникам рынка диагностики раковых заболеваний, новый способ доступа и взаимодействия с системой сбора, хранения данных медицинских исследований. Используя токены ARNA, их держатели смогут получать услуги и доступ к системе хранения данных медицинских исследований для использования в профессиональных медицинских целях, проводить сбор средств для начала новых исследований.


Информация по Pre-ICO

Старт Pre-ICO - 21 сентября.
Окончание Pre-ICO - 18 ноября.

Период продажи ICO: 19 ноября - 03 декабря

Наименование токена: ARNA

Тип токена: ERC-20 Токен
Принимаем ETH

Курс: - 1 ARNA = 0.08 USD

Функции токенов: доступ к данным, вознаграждения за исследования и разработки


Общее количество выпущенных токенов - 1 миллиард
Общее количество токенов, продаваемых на ICO - 500 миллионов (50%)

Минимум: $1.000.000
Максимум: $40.000.000


Сайт
WhitePapers
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