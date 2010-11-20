Индекс Dow Jones I.A. растёт не смотря на падение промышленного производства

Из-за резкого падения продаж автомобилей в США, а так же из-за снижения показателей индекса розничных продаж, данные по промышленному производству сократилось на 0,9% за месяц, отчёт за август. Это самый сильный месячный спад производства, начиная с мая 2009 года.
Так же наблюдается и снижение роста индекса промышленного производства до шестимесячных минимальных значений.
Но ФРС уже знает причину таких плохих показателей. По мнению экспертов, ураган Харви, обрушившийся на побережье Мексиканского залива в конце августа, якобы снизил темп роста промышленного производства, примерно на 3/4 процентных пункта.
То есть индекс производства сократился на 0,3 процента, из-за обрушившегося шторма, вследствие чего сократилось и промышленное производство на 3/4 процентных пункта.
Отрасли, которые наиболее всего пострадали от удара стихии - это нефтепереработка, производства органических химикатов, пластмасс и смол.
То есть остаётся подождать, когда график покажет v-образный разворот, после всех восстановительных работ. А возможно, что после восстановительных работ никакого разворота и не будет вовсе.
И, наконец, в то время как промышленное производство остается на 1 процент ниже максимумов ноября 2014 года, и соответственно ниже максимумов ноября 2007 года, индекс Dow Jones Industrials Average вырос на 30 процентов, по сравнению с максимумами ноября 2014 года, и на 57 процентов выше максимумов 2007 года.
Итак, подводим итоги. Государственные эксперты, объясняют падение индекса промышленного производства стихийным бедствием, что в принципе имеет под собой смысл. Но даже если исключить полученный урон от урагана, индекс промышленного производства всё равно бы сократился на 0,15 процента, вместо ожидаемого роста в 0,25 процента.
Перевод специально для mmgp.ru zerohedge.com